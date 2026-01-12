Jossmery Toledo protagoniza beso con Isander Pérez, ex de Isabella Ladera en reality 'El rancho de Destino'

Jossmery Toledo volvió al centro de la atención mediática tras protagonizar uno de los momentos más comentados del reality El rancho de Destino. La modelo peruana sorprendió al darse un apasionado beso con el influencer Isander Pérez, escena que se volvió tendencia y confirmó la química que ambos venían mostrando desde los primeros días.

El beso que encendió el reality

El momento se dio durante una reunión entre los participantes, cuando la conversación pasó a un plano más personal entre Jossmery Toledo e Isander Pérez. Antes de dar el paso, el influencer se mostró reservado y confesó:

"En verdad, mi amor, no soy de hablar mucho", evidenciando su nerviosismo, hasta que Toledo tomó la iniciativa y respondió con seguridad: "Espérate, despacio. Yo te voy a enseñar a besar", frase que antecedió al beso que desató gritos, aplausos y sorpresa entre los concursantes.

Desde el inicio del reality, la relación entre Jossmery Toledo e Isander Pérez venía llamando la atención. La también conocida como 'Tombita' no ocultó su interés por el influencer, quien es expareja de la venezolana Isabella Ladera. Este acercamiento despertó comentarios y expectativas entre los demás concursantes, quienes siguieron de cerca cada interacción entre ambos.

El beso marcó un antes y un después dentro de la competencia, ya que reforzó posibles alianzas y modificó la dinámica de convivencia. Además, el momento se convirtió rápidamente en uno de los clips más comentados del programa en redes sociales, consolidando a Toledo como una de las protagonistas indiscutibles del reality.

La participación de Jossmery Toledo en el reality internacional

Jossmery Toledo inició el 2026 con el objetivo de internacionalizar su carrera y asumir nuevos retos fuera del Perú. Su ingreso a 'El rancho de Destino' respondió a ese propósito, y desde el primer día en Miami se mostró abierta a vivir nuevas experiencias, tanto en lo personal como en lo profesional.

Su carisma, disciplina y actitud competitiva la posicionaron rápidamente como una de las participantes más visibles del programa. Días antes del comentado beso, Toledo ya había llamado la atención al llegar en limosina a su presentación oficial en el reality, luciendo su figura trabajada y recibiendo el respaldo del público presente.

Durante su presentación, la modelo aprovechó el espacio para destacar su orgullo por representar al Perú y resaltar uno de los aspectos más reconocidos del país a nivel internacional.

"Agradecida a Destino, es un honor representar a mi país, ya que tiene la mejor gastronomía a nivel mundial, así que los invito a Perú a engordar. Yo me siento una ganadora estando aquí en compañerismo, disciplina y competencia", manifestó.

En conclusión, el beso entre Jossmery Toledo e Isander Pérez se convirtió en uno de los momentos más virales de El rancho de Destino y reafirmó el rol protagónico de la modelo peruana, quien continúa generando conversación y consolidando su presencia en realities internacionales.