MIMP anuncia acciones en el caso de Bryan Torres y Samahara Lobatón: "Manifestamos nuestro rechazo"

Desde que se ha revelado el video donde Samahara Lobatón fue agredida por Bryan Torres, Melissa Klug decidió actuar de manera inmediata y denunciarlo. Es así como ahora el Ministerio de la Mujer se ha pronunciado sobre el caso señalado como tentativa de feminicidio.

MIMP sobre caso Samahara Lobatón y Bryan Torres

A través de su cuenta oficial en X, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha decidió pronunciarse sobre la fuerte agresión de Bryan Torres hacia la influencer Samahara Lobatón. El organismo manifestó su total rechazo y condena los actos de violencia contra la mujer.

"Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindado la atención inicial a la agraviada. Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía del Perú y la Fiscalía para que el caso no quede impune", expresaron.

#LimaMetropolitana | Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el... pic.twitter.com/Z9aDd6Lkdg — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 13, 2026

Padres de Samahara se pronuncian

Por medio de sus redes, Abel Lobatón decidió pronunciarse luego de que se revelara un video donde se observa la agresión que sufrió Samahara Lobatón el pasado 1 de diciembre de 2025. El exfutbolista expresó sentir impotencia y enojo tras ver a su hija maltratada de esa manera.

"Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre mi reacción natural fue de enojo e impotencia. Lo más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico", expresó.

Melissa Klug también declaró y recalcó que tomó conocimiento del video recién cuando fue contactada por el programa 'Amor y Fuego'. Según relató, el impacto fue inmediato y la llevó a dirigirse a una comisaría para buscar orientación ante la gravedad de lo visto.

"¿Te imaginas lo que sentí yo, reina, como madre? Ver que casi matan a mi hija, porque él pesa 100 kilos y mi hija 38 kilos, ese hombre encima de ella golpeándola y con la almohada asfixiándola hasta dejarla inconsciente. Ese hombre debería estar preso, es un ser despiadado; él tiene madre, hijas y hermanas", sostuvo con evidente indignación.

De esta manera, Samahara Lobatón ni Bryan Torres se han pronunciado sobre lo sucedido y por el momento, el Ministerio de la Mujer se ha pronunciado afirmando que han empezado a actuar para brindar apoyo a la agraviada.