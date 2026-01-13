Abel Lobatón tras enterarse de la agresión de Bryan Torres a Samahara: "Enojo e impotencia"

Como se dio a conocer, Samahara Lobatón fue víctima de agresión de parte del padre de sus dos hijos, Bryan Torres. Luego que Abel Lobatón vio aquellas imágenes no dudó en despotricar contra el cantante de salsa y afirma que ayudará a su hija.

Abel Lobatón indignado tras agresión a Samahara

Por medio de sus redes, Abel Lobatón decidió pronunciarse luego de que se revelara un video donde se observa la agresión que sufrió Samahara Lobatón el pasado 1 de diciembre de 2025. El exfutbolista expresó sentir impotencia y enojo tras ver a su hija maltratada de esa manera.

"Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre mi reacción natural fue de enojo e impotencia. Lo más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico", expresó.

En ese sentido, el artista señaló que junto a Melissa Klug han tomado las medidas necesarias para actuar contra esta agresión. Así mismo, señaló que estarán brindando todo el apoyo posible a su hija para que salga de esta situación.

"Hemos tomado las acciones necesarias y estamos actuando con responsabilidad frente a esta situación. Agradecemos sinceramente el apoyo, el interés y los mensajes recibidos", comentó.

¿Qué dijo Melissa Klug?

En declaraciones posteriores al diario Trome, Melissa Klug amplió su testimonio y recalcó que tomó conocimiento del video recién cuando fue contactada por el programa 'Amor y Fuego'. Según relató, el impacto fue inmediato y la llevó a dirigirse a una comisaría para buscar orientación ante la gravedad de lo visto.

"¿Te imaginas lo que sentí yo, reina, como madre? Ver que casi matan a mi hija, porque él pesa 100 kilos y mi hija 38 kilos, ese hombre encima de ella golpeándola y con la almohada asfixiándola hasta dejarla inconsciente. Ese hombre debería estar preso, es un ser despiadado; él tiene madre, hijas y hermanas", sostuvo con evidente indignación.

En esa línea, la empresaria remarcó que, desde su perspectiva, Bryan Torres debería afrontar consecuencias legales severas por lo ocurrido. Asimismo, insistió en que Samahara necesita ayuda psicológica urgente, aunque reconoció que su hija se niega a recibir apoyo profesional, situación que la mantiene en un estado constante de desesperación.

De esta manera, tanto Melissa Klug como Abel Lobatón esperan poder ayudar a su hija Samahara Lobatón ha enfrentar a Bryan Torres tras la agresión que sufrió en diciembre de 2025. Así mismo, señalaron que tomarán las acciones correspondientes contra el salsero.