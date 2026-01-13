Abogados de Cueva y Pamela López se reúnen para iniciar el divorcio en plena disputa por pensión de S/64 mil

El conflicto legal entre Christian Cueva y Pamela López dio un nuevo giro tras una reunión clave entre las defensas de ambas partes, que marca el inicio formal de las conversaciones para el divorcio. El encuentro se dio en medio de tensiones por la división de bienes y la pensión de alimentos, especialmente por el monto de 64 mil soles solicitado para los hijos.

Primer acercamiento legal para iniciar el divorcio

En las últimas horas se conoció que los abogados de Christian Cueva y Pamela López sostuvieron una reunión con el objetivo de dar inicio al proceso de divorcio. Fue el abogado de la empresaria trujillana, Gino Zamora, quien confirmó el encuentro y explicó los alcances de la conversación entre ambas defensas legales.

"Como abogado de Pamela López, me he reunido con los letrados de Christian Cueva, el señor Villaverde y la señora Barrientos, para que ambas partes puedan divorciarse", declaró Zamora, dejando en claro que se trata de un primer acercamiento formal entre las partes.

Además, el letrado precisó que este encuentro no implica que ya exista un acuerdo definitivo ni sobre la repartición de bienes ni sobre la pensión de alimentos que Pamela López ha solicitado para sus hijos.

"Esto no significa que exista a la fecha un acuerdo; sin embargo, es un primer paso a fin de poner fin al conflicto. Todo esto dependerá de que exista un consenso entre Christian Cueva y Pamela López", sostuvo.

Asimismo, Zamora remarcó la postura de su clienta, quien busca poner punto final a su vínculo matrimonial con el futbolista en el menor tiempo posible.

"Por nuestra parte, dejamos claro que siempre estaremos predispuestos a una solución rápida y beneficiosa para ambas partes", enfatizó, señalando que la prioridad es resolver el conflicto de manera legal y ordenada.

La pensión de alimentos y el régimen de visitas en debate

Uno de los temas que más atención ha generado es el monto de la pensión de alimentos solicitada por Pamela López para sus tres hijos. Días atrás, su abogado confirmó que la cifra asciende a 64 mil soles mensuales y explicó que este pedido se basa en el tope máximo permitido por la ley, considerando la situación económica del futbolista.

"En el tema de alimentos se planteó una demanda por el monto de 64 mil soles", indicó Zamora, quien además aseguró que el patrimonio de Christian Cueva sería amplio. "Me parece que hay un promedio de 108 inmuebles", agregó, al referirse a los bienes que estarían siendo evaluados dentro del proceso.

En contraste, según indicó Zamora en 'Arriba Mi Gente' la defensa del futbolista habría propuesto una pensión considerablemente menor. "Él está ofreciendo 12 mil soles", reveló el abogado en declaraciones al programa 'Arriba mi gente', evidenciando la distancia entre ambas posiciones.

Respecto al régimen de visitas, Zamora explicó que fue el propio Cueva quien solicitó modificar las condiciones actuales. Según detalló, antes existía una disposición de 48 horas para la comunicación y coordinación de visitas con los menores, pero ahora se busca reducir ese tiempo.

"Ellos quieren que la comunicación de 48 horas varíe a 24 horas y con eso no tenemos ninguna dificultad", afirmó el letrado.

En conclusión, la reunión entre los abogados de Christian Cueva y Pamela López marca un primer paso hacia el divorcio, aunque la división de bienes, la pensión de alimentos y el régimen de visitas siguen en negociación. Ambas partes buscan un acuerdo que priorice el bienestar de sus hijos y evite prolongar el conflicto legal.