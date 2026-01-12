Rodrigo Cuba pasó fin de semana con su hija tras polémica con Melissa Paredes por el corte de cabello

Tras días de comentarios y especulaciones en redes, Rodrigo Cuba reapareció lejos de la polémica al viajar a Punta Hermosa y compartir un momento familiar con su hija Mía y su pareja Ale Venturo. La escena llamó la atención al producirse poco después de que Melissa Paredes expresara su incomodidad por un cambio de look realizado sin consultarle.

Fin de semana en Punta Hermosa junto a Ale Venturo y los niños

Durante su estadía en la playa, Rodrigo Cuba utilizó sus redes sociales para compartir diversas postales del viaje. En las imágenes se aprecia al futbolista disfrutando del mar junto a Mía, así como con Aria y Aissa, hijas de Ale Venturo. Las publicaciones reflejaron un ambiente relajado, lejos de la controversia que días atrás generó debate entre los seguidores de los involucrados.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue un video en el que se observa a Mía nadando en el mar, escena que el deportista decidió compartir etiquetando también a Melissa Paredes. El gesto fue interpretado por algunos usuarios como una señal de cordialidad y de una relación basada en la crianza compartida, pese a los desacuerdos que puedan surgir.

La presencia de Ale Venturo durante el fin de semana no pasó desapercibida, al mostrarse cercana a los menores y reforzar una imagen de convivencia familiar. Este tipo de publicaciones suele generar diversas interpretaciones en redes, especialmente cuando existen antecedentes de polémicas públicas.

Melissa Paredes pone paños fríos y aclara malentendidos

En una reciente entrevista para "América Espectáculos", Melissa Paredes abordó la polémica con más detalle. La actriz se mostró molesta por comentarios en los que se afirmaba que ella pintaba el cabello de su hija, lo que Rodrigo había dado 'like' por confusión. Paredes explicó:

"Que le dio un like a un comentario que dice que yo le pinto y le digo: 'Oye, ¿qué te pasa?'. Me dice que no, que él no se daba cuenta de ese like, que pensó que estaba diciendo otra cosa y le dio like, pero la gente especulando... ¿cómo vas a decir que se le pinta el pelo a la niña? Jamás, sino obviamente creo que no lo permitiría tampoco. Ambos somos padres, podemos decidir sobre nuestra hija consultándonos", señaló.

Con estas declaraciones, Melissa dejó en claro que tanto ella como Rodrigo mantienen la comunicación y la toma de decisiones conjuntas en lo que respecta a Mía, y que los malentendidos en redes no reflejan la dinámica real de su parentalidad compartida.

En conclusión, las recientes imágenes de Rodrigo Cuba con su hija Mía y Ale Venturo en Punta Hermosa muestran otra faceta distinta a la de la controversia. Con las aclaraciones de Melissa Paredes, todo indica que ambos padres priorizan el bienestar de su hija y coordinan su crianza, alejándose de la confrontación pública.