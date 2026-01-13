Melissa Klug se quiebra tras agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: "Estoy destrozada por mi hija"

Las revelaciones sobre la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres siguen causando conmoción. La difusión de un video con una presunta agresión, la presencia de Melissa Klug en una comisaría y sus duras declaraciones en 'Amor y Fuego' intensificaron la polémica, más aún cuando la empresaria volvió a pronunciarse visiblemente afectada por el estado emocional de su hija.

Melissa Klug se quiebra y exige justicia

En declaraciones posteriores al diario Trome, Melissa Klug amplió su testimonio y recalcó que tomó conocimiento del video recién cuando fue contactada por el programa 'Amor y Fuego'. Según relató, el impacto fue inmediato y la llevó a dirigirse a una comisaría para buscar orientación ante la gravedad de lo visto.

"¿Te imaginas lo que sentí yo, reina, como madre? Ver que casi matan a mi hija, porque él pesa 100 kilos y mi hija 38 kilos, ese hombre encima de ella golpeándola y con la almohada asfixiándola hasta dejarla inconsciente. Ese hombre debería estar preso, es un ser despiadado; él tiene madre, hijas y hermanas", sostuvo con evidente indignación.

En esa línea, la empresaria remarcó que, desde su perspectiva, Bryan Torres debería afrontar consecuencias legales severas por lo ocurrido. Asimismo, insistió en que Samahara necesita ayuda psicológica urgente, aunque reconoció que su hija se niega a recibir apoyo profesional, situación que la mantiene en un estado constante de desesperación.

"Ese hombre no la golpeó, quiso matar a mi hija y Samahara está enferma, necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso. Estoy desesperada", expresó. Minutos antes de quebrarse emocionalmente, Klug confesó: "Estoy destrozada, sufro por mi hija".

Estas declaraciones guardan coherencia con lo manifestado previamente en 'Amor y Fuego', donde la empresaria apareció visiblemente afectada. Incluso, antes de subir a su vehículo, las cámaras captaron a Melissa Klug al borde del llanto, reflejando el duro momento personal que atraviesa.

"Dios mío, necesita ayuda psicológica. No quiere ayuda, pues. Cuando una persona no quiere...", dijo en ese momento, dejando en evidencia su impotencia ante la negativa de Samahara de recibir tratamiento especializado.

Video de presunta agresión se viraliza en TikTok

El caso tomó mayor relevancia luego de que el video de la presunta agresión se viralizara en redes sociales, especialmente en TikTok, tras ser difundido por el creador de contenido conocido como 'El chico de las críticas'. El material, que inicialmente circuló de manera privada, muestra escenas de violencia física dentro de un espacio íntimo.

"Y se filtra el video donde Bryan Torres está agrediendo brutalmente a Samahara Lobatón. Y es que las imágenes son bastante fuertes que parece que este quisiera matarla", relató el tiktoker al compartir el extracto.

El video, de poco más de dos minutos, muestra a Bryan Torres asfixiando a Samahara con una almohada, arrojándola al suelo y propinándole golpes, imágenes que generaron indignación entre los usuarios y reforzaron la preocupación por la seguridad de la influencer.

En conclusión, las declaraciones de Melissa Klug y la difusión del video volvieron a poner en foco la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. Mientras la empresaria exige medidas drásticas por la salud emocional de su hija, el caso sigue desarrollándose entre el ámbito judicial y la opinión pública, evidenciando la gravedad del conflicto.