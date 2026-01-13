Valeria Piazza advierte a Samahara tras video de supuesta agresión de Bryan: "Sal de ahí y denúncialo"

La relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por unas imágenes que mostrarían una supuesta agresión del cantante contra la hija de Melissa Klug, hecho que provocó una fuerte reacción de Valeria Piazza, conductora de "América Espectáculos", quien no dudó en enviarle un mensaje directo y de alerta a la influencer.

El tema ha generado preocupación en la farándula y en redes sociales, sobre todo porque, pese a lo ocurrido, la pareja habría retomado su relación. Para muchos, esta reconciliación resulta difícil de entender tras la gravedad de lo que se ha revelado.

Valeria Piazza tras ver las imágenes de Samahara y Bryan

Durante su programa "América Espectáculos", Valeria Piazza contó que tuvo acceso a las imágenes que se filtraron en redes sociales de la presunta agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón y dejó en claro que el material es muy fuerte. Aunque explicó que no pueden ser difundidas en televisión sin autorización, sí expresó el impacto que le causaron.

"Vamos con Samara Lobatón y con Bryan Torres porque la verdad no puedo creer las imágenes de agresión que acabo de ver. Las he visto porque se han filtrado en redes sociales. Obviamente no las podemos pasar acá, porque uno de los dos tendría que darnos la autorización para hacerlo. Pero han sido imágenes desgarradoras. Estoy con la piel de gallina realmente", señaló la conductora.

@ameg_pe 13.01.26 | Valeria Piazza lanza advertencia a Samahara Lobatón tras video de supuesta agresión de Bryan Torres y pide que lo denuncie. Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sus palabras reflejaron la indignación y la preocupación que sintió tras ver el video, dejando claro que no se trata de un tema menor ni de un simple rumor. Valeria Piazza también recordó que Samahara había contado en el pasado que llevaba terapia para intentar salvar su relación, pensando en su familia. Sin embargo, la conductora fue firme al decir que ya no debería seguir intentando.

"Samahara, yo sé que tú todo el año pasado has estado en terapia tratando de sacar la relación adelante por las familias. Pero yo creo que ya no lo hagas más. Sal de esa relación. Esto puede terminar muy mal para ti. Anda, denúncialo. Porque él tiene que ser denunciado por lo que te ha hecho", expresó, enviándole un mensaje claro y sin rodeos.

Estas declaraciones se dieron justo cuando se supo que Samahara y Bryan habrían retomado su relación. Esto encendió aún más el debate, pues las imágenes filtradas son muy fuertes.

"Cierto, Valeria", "Algún momento Samahara se dará cuenta y esperemos no sea tarde mientras no le importa nada", "No pensó que a la persona que le agarro a golpes es una mujer y puede pasarle a su hija", "Repudiable lo que hizo", comentaron en redes.

Presunta reconciliación que genera más dudas

La polémica creció luego de que el programa "Amor y Fuego" captara a Bryan Torres ingresando a la casa de Samahara Lobatón el pasado 6 de enero y quedándose toda la noche. Según las imágenes, ambos se mostraban cercanos y cariñosos. Días después, también fueron vistos asistiendo juntos a una iglesia evangélica, algo que ya habían hecho antes cuando hablaban de fortalecer su relación.

Lo que más sorprendió a Rodrigo González y Gigi Mitre fue que esta reconciliación ocurriera pese a la existencia del video. 'Peluchín' explicó que el material llegó a su programa y que reconocieron el lugar donde habría ocurrido el hecho.

"Nos han enviado unas imágenes de Bryan agrediendo a Samahara, por lo que nosotros reconocemos es el mismo lugar que reveló en el programa de La Chola Chabuca, su cuarto. Está en nuestro poder", señaló el conductor.

Según se informó, las imágenes habrían sido grabadas en el 2025. Sin embargo, no se conoce la fecha exacta ni si este hecho fue el motivo principal de su última separación.

En conclusión, el caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres sigue generando preocupación y debate en la farándula peruana. Las declaraciones de Valeria Piazza han sido respaldadas por muchos usuarios, quienes consideran que la influencer debería priorizar su bienestar y seguridad. Mientras tanto, la pareja guarda silencio, y las imágenes continúan siendo tema de conversación.