'Peluchín' revela presunta agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón ¿Qué pasó?

A finales de 2025, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su relación amorosa, donde la influencer reveló una falta de respeto hacia ella y su familia. Es así como ahora, el periodista Rodrigo González reveló un video que llegaron a su programa donde se evidencia la agresión física del cantante de salsa a la hija de Melissa Klug.

¿Bryan Torres agredió a Samahara Lobatón?

Rodrigo González y Gigi Mitre regresaron con fuerza este 2026 con su programa 'Amor y Fuego', es así como una de las noticias más relevantes fue la agresión física de Bryan Torres hacia Samahara Lobatón.

"Nos han enviado unas imágenes de Bryan agrediendo a Samahara, por lo que nosotros reconocemos es el mismo lugar que reveló en el programa de La Chola Chabuca, su cuarto ¿Cómo nos lo han enviado? Está en nuestro poder", expresó el periodista.

Luego, el conductor del programa de televisión empezó a relatar que la hija de Melissa Klug aparece en la escena reclamando al cantante de salsa y entonces, el artista la empieza agredir poniendo una almohada delante de la joven.

Según reveló Rodrigo González las imágenes que vio junto a su compañera Gigi Mitre serían muy explícitas donde evidenciarían que las agresiones serían algo habitual en su relación. Además, afirman que este video solo pudo haber sido filtrado por la misma Samahara Lobatón en una posible busca de ayuda.

"Debe ser ella la que se la ha pasado a algún amigo, se la ha pasado a alguien, 'mira, si pasa algo, quédatela por si acaso', o ella quizás está pidiendo ayuda de alguna manera. Lo que hemos visto lo involucra a él que está agrediéndola", comentó el conductor en su programa de TV.

Agresiones físicas previas

Durante los primeros años de su relación, Bryan Torres ha sido captado agrediendo a Samahara Lobatón. Ambos han terminado en varias ocasiones, pero regresaban nuevamente. Actualmente, la pareja tiene dos hijos y a finales de 2025 se habrían separado, pero a pesar de los rumores nunca se revelaron exactamente las verdaderas razones del fin de su relación. Aunque ahora fueron captados juntos nuevamente.

De esta manera, los conductores Rodrigo González como Gigi Mitre han cuestionado la relación que hay entre Bryan Torres y Samahara Lobatón. Más cuando tuvieron acceso a un video privado de la hija de Melissa Klug siendo presuntamente agredida físicamente por el padre de sus dos últimos hijos.