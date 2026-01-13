Jazmín Pinedo revela que pasó Navidad con su pareja Pedro Araujo y su ex Gino Assereto: "Todo en familia"

Jazmín Pinedo sorprendió al revelar que vivió una Navidad muy especial y diferente, rodeada de las personas más importantes de su vida. En una entrevista con "Espectáculos de Verano", la conductora contó que compartió la cena navideña junto a su pareja Pedro Araujo y su ex Gino Assereto, dejando en claro que la armonía familiar es su prioridad.

Jazmín Pinedo cuenta que pasó Navidad con su pareja y su ex

Jazmín Pinedo volvió a llamar la atención del público al contar un detalle poco común de su vida personal. La conductora reveló que pasó la Navidad junto a su actual pareja, Pedro Araujo, y su expareja Gino Assereto, demostrando que en su familia prima la armonía y el respeto.

En una entrevista con el programa "Espectáculos de Verano", Jazmín contó que la celebración fue especial y muy emotiva, ya que fue la primera vez que Pedro compartió esta fecha con toda su familia. La popular "Chinita" dejó en claro que, para ella, lo más importante siempre serán los hijos y el bienestar emocional de todos.

"Este es el primer año que (Pedro) pasa Navidad con nosotras también, la pasamos súper lindo, en familia, con mi papá, mi mamá, Maricris, la pasamos juntas, vino Pedro, Gino también estuvo, por supuesto, también en la cena navideña, todo en familia, así lindo, sobre todo para los chicos, como yo siempre digo, ellos siempre son lo más importante", contó Jazmín.

La conductora explicó que no le sorprende que su pareja y su ex tengan una buena relación, ya que desde el inicio puso ese punto como una condición clave. Para ella, la convivencia sana es fundamental cuando hay una hija de por medio.

"Ellos siempre han tenido desde el momento cero una buena relación. Gracias a Dios. Creo que yo no hubiera permitido otra cosa", señaló. Además, resaltó que Pedro es una persona madura y responsable, algo que valora mucho como madre.

Vacaciones en la selva y desconexión total

Tras la Navidad, Jazmín aprovechó para tomarse unas vacaciones lejos del ruido de la ciudad. La conductora viajó a la selva junto a su familia y recibió el Año Nuevo en Madre de Dios, viviendo una experiencia distinta y muy espiritual.

"Hemos estado paseando por Madre de Dios, Puerto Maldonado, recibimos el año nuevo en la selva, en medio de la nada", relató. Contó que estuvo varios días desconectada, sin redes sociales ni internet, algo que necesitaba para recargar energías.

Jazmín confesó que este tipo de viajes son sus favoritos. Señaló que disfruta mucho del contacto con la naturaleza.

"Yo huyo un poco de la ciudad y del movimiento. Me gusta bastante relajar", dijo, dejando en claro que prioriza su bienestar y el de su hija.

Pedro Araujo también acompañó a Jazmín y a Khaleesi en este viaje. Según contó la conductora, para él fue una experiencia nueva, pero la vivió con mucha emoción. Jazmín destacó lo feliz que la hace compartir estos momentos con su hija y ver cómo su pareja se integra de manera natural a su familia.

Amor, proyectos y nuevos retos

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo ya cumplen tres años de relación. Sobre su futuro, la conductora confesó que sí han hablado de matrimonio y de tener hijos, pero sin apresurarse.

"De hecho, hemos conversado sobre matrimonio, hemos conversado sobre hijos. Creo que cuando uno está en una relación seria, se proyecta, pero de a pocos", explicó.

Finalmente, Jazmín adelantó que este 2026 quiere retomar proyectos personales que dejó en pausa. Aseguró sentirse agradecida por seguir en la televisión y con ganas de volver al canto y al baile, ahora con más calma y tiempo.

En conclusión, Jazmín Pinedo reveló que compartió la celebración de Navidad junto a su pareja Pedro Araujo y su expareja Gino Assereto, destacando la importancia de mantener una convivencia armoniosa por el bienestar de su hija. La conductora señaló que atraviesa una etapa de estabilidad familiar, enfocada en el respeto, el trabajo en equipo y sus próximos proyectos personales.