Jazmín Pinedo presume la casa que construyó con su pareja Pedro Araujo en Uruguay: "Nueva meta desbloqueada"

Jazmín Pinedo volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir un logro personal que refleja la solidez de su relación con Pedro Araujo. La conductora de televisión y exchica reality mostró imágenes de la casa que ambos construyeron en Uruguay, un proyecto que, según confesó, fue una meta que soñaba cumplir desde hace tiempo.

Jazmín Pinedo construye su primera casa con Pedro Araujo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jazmín compartió emocionada imágenes del proceso de construcción de la vivienda que levantó con su novio en Uruguay. En el video, la conductora mostró cada detalle del proyecto, desde los planos iniciales hasta el resultado final, destacando que la estructura fue levantada con drywall, un material poco común en el Perú.

"Nueva meta desbloqueada. Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay. ¿Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque? Un sueño. Me encantó tanto el resultado que me pregunto: ¿Y si hacemos otra?", escribió la figura de América Televisión, dejando ver su entusiasmo por este logro.

Según reveló en semanas anteriores, esta casa no será para habitarla, sino para venderla al mejor postor. De esta manera, Jazmín y Pedro consolidan también una sociedad que va más allá del amor, apostando por un proyecto inmobiliario conjunto.

Los seguidores de la popular "Chinita" no tardaron en reaccionar a la noticia y llenaron la publicación de mensajes de felicitación. "Bien merecido mi chinita, muchas felicidades", "Qué lindo proyecto, todo esfuerzo tiene su recompensa" y "Por eso te admiro, siempre cumples lo que te propones", fueron algunos de los comentarios que destacaron en la publicación.

¿Quién es Pedro Araujo, el uruguayo que conquistó a la 'Chinita'?

Pedro Araujo, pareja actual de Jazmín Pinedo, es originario de Ocean Park, en Maldonado, Uruguay, una zona balnearia conocida por su tranquilidad y belleza natural. Ambos se conocieron durante la boda de Xiomara Pinedo, hermana menor de la conductora, en octubre de 2022.

"Él es familiar del esposo de mi hermana. Empezamos hablando como amigos, pero luego las cosas fluyeron", contó Jazmín en el 2023 sobre cómo comenzó su relación con el uruguayo. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable y discreta, alejada de las polémicas mediáticas.

En esa entrevista, la exconductora de "Esto es guerra" también aclaró que mantiene una relación cordial con Gino Assereto, padre de su hija Khaleesi, quien fue una de las primeras personas en conocer la noticia de su nuevo romance.

"Gino no se enteró por televisión. De hecho, fue el primero en saberlo porque lo conversé con él. Somos muy buenos amigos y somos familia. Yo lo quiero muchísimo y eso no va a cambiar", afirmó Pinedo.

Este 2025 ha sido un año de logros para Jazmín Pinedo, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Su proyecto en Uruguay refleja la estabilidad que ha alcanzado junto a Pedro Araujo y su madurez como empresaria e influencer. La conductora, que actualmente lidera "Más Espectáculos", ha demostrado que sigue cumpliendo metas con esfuerzo y determinación.