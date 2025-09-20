Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi anuncian inesperado proyecto juntas: "Volvieron las hermanas"

Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi sorprendieron a todos sus seguidores al reaparecer juntas después de meses de tensiones. Las actrices, que en su momento estuvieron envueltas en un escándalo amoroso tras declaraciones de Pablo Heredia, dejaron en el pasado los dimes y diretes y se unieron para anunciar una gran sorpresa.

Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi reconciliadas

Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi dejaron en el pasado sus diferencias y reaparecieron juntas, emocionando a todos sus seguidores. Las tres artistas sorprendieron en redes con un video que anuncia un proyecto para el 2026 y que confirma que la pelea que las distanció ya es cosa del pasado.

El video que lo cambió todo. El 19 de septiembre, las tres publicaron un clip en sus cuentas oficiales con una curiosa frase que encendió las redes y disparó rumores de reencuentro.

"Próximamente... 2026", se lee. En las imágenes se ve a Ale mirando a la cámara, luego aparece Mayra sonriendo y, finalmente, Flavia se apoya en el hombro de Ale. El detalle que más llamó la atención fue la descripción de Mayra en Facebook, quien bromeó: "Volvieron las hermanas...".

El gesto fue suficiente para que los fans enloquecieran y llenaran las redes de mensajes celebrando la reconciliación de las excompañeras de "Ven, baila, quinceañera". Algunos bromearon que mientras algunos se atacan, ellas están tranquilas con su amistad.

¿Por qué se distanciaron?

La relación entre Flavia y Ale estuvo llena de roces. Todo empezó cuando Flavia reveló un romance con Pablo Heredia, expareja de Ale, lo que desató un gran escándalo pese a asegurar que ocurrió tras la ruptura. La madre de Ale salió en su defensa y tuvo un cruce en vivo con Flavia. Aunque la actriz pidió disculpas, la distancia entre ambas se mantuvo y Pablo confirmó el vínculo, lamentando el fin de su amistad con Ale.

El conflicto alcanzó a Mayra Goñi, pues apoyó públicamente a Flavia, gesto que Ale vio como una falta de lealtad. A esto se sumó que, en el pasado, Pablo tuvo un breve acercamiento con Mayra, quien luego admitió haberse sentido ilusionada. Todo ello reforzó el distanciamiento entre las tres.

Nuevo proyecto en camino

Hoy todo eso quedó atrás. Durante una sesión de fotos para la revista "Cosas", las tres confirmaron que el video publicado en sus redes es el adelanto de una película que protagonizarán juntas y que se estrenará en 2026 bajo la producción de Quantico Films. Será una comedia que promete devolverles la química que las hizo famosas.

Ale Fuller fue clara sobre esta nueva etapa: "Si estamos aquí juntas, es la prueba de que ninguna de nosotras guarda resentimientos. Si esto no nos ha separado, creo que ya nada lo hará", declaró, dejando claro que la reconciliación es real.

Flavia se mostró entusiasmada por volver a trabajar junto a sus amigas de siempre, mientras Mayra también expresó su felicidad por el reencuentro. Durante la sesión de fotos se las vio cómplices y divertidas, asegurando ante las cámaras que se sentían "como hermanas".

En conclusión, con este anuncio, Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi demuestran que la amistad puede superar cualquier conflicto. Ahora, las "hermanas" regresan a lo grande para conquistar nuevamente a su público con un proyecto que promete risas, complicidad y mucha nostalgia.