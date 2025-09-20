Melissa Paredes sorprende al confesar que pensó en regresar con Rodrigo Cuba: "Tenia esa ilusión"

Melissa Paredes vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras una reciente confesión. Durante una entrevista con el podcast La Linares, la actriz sorprendió al revelar que, pese al escándalo que generó su separación y el ampay con Anthony Aranda, en algún momento consideró retomar su relación con Rodrigo Cuba, padre de su hija Mía.

La reflexión de Melissa sobre su relación con Rodrigo Cuba

La revelación se dio cuando Verónica Linares, conductora del espacio, le preguntó directamente si alguna vez pensó en regresar con su expareja, el futbolista Rodrigo Cuba. La respuesta de Melissa no dejó indiferente a nadie y mostró la profundidad de sus sentimientos.

"Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio", señaló la actriz.

Melissa explicó que su historia personal influyó de manera importante en su decisión emocional. La actriz creció en un hogar donde sus padres no estuvieron juntos y, por ello, soñaba con que su hija Mía pudiera experimentar un ambiente familiar completo y estable.

"Como todos, y más como alguien como yo, que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión. Pero no se dio, no se iba a dar igual, y ya", confesó.

Separación y aclaración sobre la infidelidad

En medio de la polémica que rodeó su relación con Anthony Aranda, muchos aseguraron que Melissa se había separado de Rodrigo por una supuesta infidelidad. La actriz desmintió esta versión y explicó que la decisión de divorciarse respondió más a la presión mediática que a un engaño.

Melissa narró que inicialmente habían decidido no divorciarse, inspirados por el ejemplo de los padres de Rodrigo, quienes tampoco se separaron formalmente a pesar de no estar juntos.

"Nosotros pedimos divorciarnos por todo lo que pasó. Cuando nosotros decidimos que íbamos a terminar habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos, porque teníamos un precedente que son sus papás que no están divorciados y, sin embargo, hasta el día de hoy, no están juntos. Me dijo 'hay que hacer lo mismo, para qué divorciarnos'. Yo dije: 'ok, está bien. No nos divorciamos y está bien. Al fin y al cabo, yo no me quiero volver a casar y tú tampoco'. Entonces todo bien", relató Paredes.

Sin embargo, Melissa aclaró que la situación cambió después y que la separación fue inevitable. La actriz dejó entrever que su prioridad siempre ha sido el bienestar de su hija Mía y que, pese a todo, mantiene una postura madura frente a su pasado sentimental.

En conclusión, la confesión de Melissa Paredes no solo revela una faceta más vulnerable de la actriz, sino que también evidencia que las decisiones sobre relaciones y separaciones muchas veces están marcadas por las emociones y el deseo de brindar estabilidad a los hijos, más allá de las polémicas mediáticas.