¿Para Ale Venturo? Melissa Paredes arremete contra quienes se meten con su hija: "Nadie tiene derecho"

Melissa Paredes volvió a estar en el centro de la atención tras su visita al programa "La Noche Habla". La actriz se refirió con mucha firmeza a la relación que tiene con su pequeña hija y dejó claro qué pasa cuando alguien se mete con ella.

Melissa Paredes saca las garras por su hija

Melissa Paredes habló sin filtros sobre la relación con su hija y dejó clara su postura como madre. En su paso por el programa "La Noche Habla", durante una secuencia llamada "La Catarsis", la actriz lanzó un fuerte mensaje a quienes se atreven a opinar o meterse con la pequeña.

Tilsa Lozano fue directa al consultarle cómo reacciona cuando alguien toca el tema de su hija. La respuesta de Melissa fue clara y frontal.

"Bueno, como toda madre, creo que, como tú lo dices, vamos a sacar garras, uñas y dientes por proteger a nuestra hija. Yo creo que nadie tiene derecho a opinar sobre niños, aparte. Es un tema muy delicado", expresó.

Cabe señalar que Ale Venturo, en una entrevista, mencionó que cuando recién conoció a Rodrigo Cuba lo veía como un padre demasiado permisivo con su hija, pues solía acceder a todos sus pedidos y comprarle todo. Meses después de esas declaraciones, Melissa recalcó que para ella no existe justificación para que terceros opinen o comparen a los menores.

"Me parece una falta de respeto total, de cualquier persona ah. Eso no se debe hacer, no está bien de ninguna manera", añadió.

Ric La Torre aprovechó para preguntarle qué cosas no permitiría que pasen con su pequeña. Melissa aprovechó el momento para referirse a las redes sociales, donde suele ver comparaciones entre niños.

"Veo mucho en redes sociales que comparan a niños, que hacen cosas como comparaciones, diferencias... Yo elimino esos comentarios porque no me gusta que hablen de mi hija ni de ningún otro niño en sí", señaló.

La actriz recordó además que maneja una escuela de baile y que siempre protege a todas las niñas de comentarios negativos. Resaltó que aunque no son sus hijas, las considera mucho.

¿Y si alguien la tocara? Tilsa lanzó una pregunta más dura: qué pasaría si un día su hija le contara que alguien la jaloneó o le hizo daño. Melissa no dudó en responder con mucha seguridad:

"Yo no creo que mi hija nunca me diga algo así porque todo mundo me conoce y sabe cómo soy perfectamente. Entonces no creo que nadie se atreva a hacer eso, la verdad", dijo con firmeza. Ante su respuesta, Tracy de Juanjuí comentó: "Esa sonrisa es como diciendo con mi hija no te metas".

Relación con Rodrigo Cuba

Otro de los temas que salió en la conversación fue cómo se lleva actualmente con Rodrigo Cuba, el padre de su hija. Melissa contó que ahora mantienen una relación más directa y madura.

"Ya no es como que con intermediarios. Ahora hablamos de frente. Si a él le molesta algo me lo dice, si a mí me molesta algo se lo digo, lo conversamos y llegamos a un acuerdo. Ambos tenemos nuestros puntos de vista, pero lo importante es coordinarnos por el bienestar de nuestra hija", explicó.

En conclusión, Melissa Paredes dejó en claro que puede ser tranquila en muchos aspectos, pero cuando se trata de su hija no hay espacio para críticas ni comparaciones. Sentenció que nadie tiene derecho a opinar de niños, mostrando que, si es necesario, siempre estará lista para sacar las garras como una verdadera "mamá leona".