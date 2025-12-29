Romina Gachoy confiesa que retomó terapias con Jean Paul Santa María: "Estamos mejor"

Romina Gachoy confesó que decidió retomar las terapias de pareja con su esposo, el cantante Jean Paul Santa María, luego de pasar por un momento difícil en su matrimonio. La pareja, que lleva varios años junta, atraviesa una etapa de reconciliación y aprendizaje.

Romina confiesa que volvió a terapia con Jean Paul Santa María

La modelo uruguaya Romina Gachoy abrió su corazón y contó que retomó las terapias de pareja con su esposo, el cantante Jean Paul Santa María, después de pasar por una etapa complicada en su matrimonio. La uruguaya dijo que ahora las cosas están más calmadas y que ambos están trabajando juntos para fortalecer su relación.

En una entrevista, Romina confirmó que ella y Jean Paul decidieron retomar las terapias de pareja para mejorar la comunicación y evitar más conflictos. Según la modelo, las sesiones les han servido para escucharse con más calma y resolver diferencias de manera madura.

"Sí. Hemos retomado las terapias hace tres semanas aproximadamente para entendernos en algunos puntos y nos ha ayudado mucho", contó la uruguaya, dejando claro que ambos están comprometidos en sacar adelante su relación.

Romina también aseguró que las cosas con Jean Paul han mejorado y que ahora disfrutan más tiempo en familia. Destacó que, pese a las dificultades, ambos han sabido priorizar el bienestar de sus hijos.

"Estamos mejor, todo está más tranquilo. Nos estamos yendo a la playa en familia", comentó a Trome, dejando ver que están reencontrando la armonía.

Romina Gachoy sorprendida con rumores de crisis armada

La modelo contó que, tras una etapa difícil, decidió sincerarse con el público sobre sus emociones, sin imaginar el impacto que tendría su confesión. Romina admitió que se sintió dolida cuando algunas personas insinuaron que su crisis de pareja era una estrategia para generar prensa. Sin embargo, aclaró que habló con el corazón y que solo buscaba desahogarse.

"(¿Te incomodó que se comentara que su supuesta crisis habría sido armada para generar prensa?) Es la primera vez que abro mis sentimientos así con mi público y no imaginé que generaría todo lo que generó. Estaba muy triste, confundida, y pensé que abriendo mi corazón me ayudaría y así fue. Recibí consejos muy bonitos y mucho amor y apoyo de la gente", explicó con sinceridad.

La esposa de Jean Paul aseguró que esos mensajes de cariño le dieron fuerzas para seguir adelante. Romina agradeció por el respaldo de sus seguidores y afirmó que valora profundamente el apoyo que recibe en los momentos más difíciles.

"Me quedo con eso para cerrar el año e iniciar con mucha fuerza el 2026", agregó emocionada la modelo uruguaya.

Cabe señalar que todo comenzó cuando Romina reveló que recibió una propuesta para participar en un reality de convivencia en España junto a Jean Paul, aunque él no pudo aceptar por motivos laborales. Aun así, la pareja planea seguir trabajando en sus proyectos personales y familiares.

En conclusión, Romina Gachoy atraviesa una etapa de reconciliación y madurez junto a Jean Paul Santa María. Tras retomar las terapias de pareja, la modelo se muestra optimista y enfocada en fortalecer la comunicación familiar. Con una actitud positiva y agradecida, cierra el año dejando atrás los momentos difíciles y priorizando la estabilidad de su relación y el bienestar de sus hijos.