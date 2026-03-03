Pamela López celebró ingreso de Paul Michael a la Combinación de La Habana junto a sus hijos: "Amo como vivimos cada logro"

La orquesta Combinación de La Habana sorprendió al anunciar oficialmente a Paul Michael como su nuevo integrante. La agrupación lo presentó como una de sus voces principales en el videoclip de "Perdóname". El estreno generó una emotiva reacción de Pamela López, quien compartió en redes cómo vivió este momento junto a su familia.

Pamela López celebra el logro de Paul Michael

El ingreso de Paul Michael a Combinación de La Habana no pasó desapercibido. La propia orquesta difundió el lanzamiento del videoclip "Perdóname", donde el artista asume un rol protagónico. La producción despertó entusiasmo entre los seguidores del grupo, que siguen de cerca cada paso de la agrupación.

Pamela López no ocultó su emoción y publicó un video en el que se le ve esperando el estreno del tema junto a sus hijos. La trujillana acompañó las imágenes con un mensaje cargado de sentimiento, dejando en claro el orgullo que siente por el avance profesional de su pareja.

"Amo como vivimos cada logro de cada uno de los nuestros. Mi combi completa", escribió, evidenciando la cercanía y el respaldo que le brinda en esta nueva etapa.

La publicación generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios destacaron el apoyo constante de López hacia el cantante. Para muchos, este paso representa la consolidación de Paul Michael dentro de la escena salsera nacional.

¿Paul Michael ya piensa en boda?

En una reciente entrevista en el programa "Más espectáculos", Paul Michael, fue consultado si tiene planes de matrimonio a futuro con la exesposa de Christian Cueva, a lo que él señaló que aunque sí le gustaría pasar su vida con 'KityPam', por el momento no pueden hacerlo ya que ambos aún están casados legalmente con sus exparejas.

"(Ella ha comentado y no descarta en algún momento casarse, ¿qué opinas de esta situación?) Primero tenemos que divorciarnos porque ambos estamos casados. (Vamos en orden) Estamos en orden, paso a paso. (Primero el divorcio luego hablamos del matrimonio) Pero sí, estamos bien. Ojalá Dios quiera que todo marche bien. Ahorita estamos viendo el momento, estamos amándonos, queriéndonos, respetándonos y ayudándonos, motivándonos en salir adelante como tiene que ser. Poco a poco", fue lo que señaló Paul Michael en vivo.

Uno de los aspectos que más ha generado comentarios en este romance es la diferencia de edad entre Pamela López y Paul Michael. Ella tiene 38 años, mientras que el salsero cuenta con 28, es decir, 10 años menos. Este detalle no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde el contraste generacional se convirtió rápidamente en tema de conversación.

La incorporación de Paul Michael a Combinación de la Habana marca un momento clave en su carrera musical y llega acompañado del respaldo público de Pamela López. Mientras celebran este nuevo logro, la pareja avanza paso a paso en su relación, priorizando estabilidad, respeto y apoyo mutuo.