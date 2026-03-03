Pamela Franco reafirma su relación con Christian Cueva y no descarta matrimonio: "Mi primer y único amor"

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva vuelve al centro de la atención pública. En las últimas horas, ambos se pronunciaron sobre su vínculo, reafirmaron sus sentimientos y dejaron abierta la posibilidad de un futuro matrimonio. A través de redes sociales, la cantante mostró una faceta más íntima.

Pamela Franco se sincera y lo llama su "primer y único amor"

Pamela Franco activó la conocida caja de preguntas en su cuenta de Instagram y, como era de esperarse, la mayoría de consultas giraron en torno a su relación con Christian Cueva. Lejos de esquivar el tema, la intérprete respondió con firmeza y claridad.

Uno de sus seguidores le preguntó si considera al futbolista como su primer amor. La cantante no dudó ni un segundo en contestar y escribió: "Mi primer y único amor".

La respuesta generó una ola de comentarios y reacciones, ya que muchos interpretaron sus palabras como una confirmación del nivel de compromiso emocional que mantiene con el jugador.

En otro momento, los usuarios le consultaron sobre la posibilidad de tener hijos o llegar al altar. Pamela Franco reconoció que ambos han conversado sobre esos temas, pero aclaró que la situación actual no les permite adelantarse a los hechos.

"Siempre me preguntan por hijos o por casarse pero bueno la situación es bien clara entonces yo creo que no nos anticipemos pero sí lo que podemos vivir ahorita es ver cómo vamos como pareja para que después podamos ver cómo vivir nuestros sueños", explicó, dejando entrever que prefieren avanzar paso a paso.

Con estas declaraciones, la artista dejó claro que prioriza el presente y el fortalecimiento de la relación antes de tomar decisiones trascendentales.

Christian Cueva habla de boda y la llama "el amor de mi vida"

En una entrevista en el programa "Si va salir", Christian Cueva abrió su corazón y se refirió a los planes que proyecta junto a Pamela Franco. El futbolista reconoció que atraviesa un proceso personal complejo, pero aseguró que mantiene sueños y metas junto a la cantante.

"No es muy dificil de responder, obviamente la realidad es una de la que estoy corriendo y todo los saben, pero planes con ella de boda y de muchas cosas si definitivamente con ella tengo muchos sueños muchas cosas que quiero cumplir. Con ella todo, es el amor de mi vida mi compañera", declaró.

Las palabras del jugador no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes siguen de cerca esta nueva etapa sentimental. Sus declaraciones refuerzan la idea de que la relación avanza con seriedad, pese a las controversias que la rodean.

En conclusión, Pamela Franco y Christian Cueva decidieron hablar claro y demostrar que su relación atraviesa una etapa sólida pese a las controversias. Ambos admiten que aún tienen asuntos por resolver, pero evidencian que comparten sueños y planes a futuro.