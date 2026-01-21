RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Bebé en camino?

Jazmín Pinedo aclara rumores de embarazo y señala a su novio: "Pedro Araujo eres el culpable"

Jazmín Pinedo se pronunció en vivo y explicó el motivo de su pancita tras los rumores de embarazo. La conductora pidió que la dejen disfrutar tranquila.

Jazmín Pinedo rompe su silencio sobre supuesto embarazo.
Jazmín Pinedo rompe su silencio sobre supuesto embarazo. (Composición Karibeña)
21/01/2026

Luego de varios comentarios y rumores en redes sociales, Jazmín Pinedo decidió aclarar las especulaciones sobre un supuesto embarazo. La conductora apareció en su programa "Más Espectáculos" y explicó qué está pasando realmente.

Jazmín Pinedo sobre supuesto embarazo

Jazmín Pinedo decidió salir al frente y aclarar los rumores sobre un supuesto embarazo. La conductora apareció en su programa "Más Espectáculos" con un vestido fucsia ceñido y, sin rodeos, explicó qué es lo que realmente está pasando con su cuerpo.

Mientras Jazmín hablaba, desde el set le hicieron una broma que terminó encendiendo el momento. Alguien del equipo gritó "tres meses", insinuando un embarazo, y la conductora reaccionó de inmediato.

"Me han preguntado bastante en estos días", dijo Jazmín, y al escuchar el comentario respondió: "¿Qué? ¿Tres meses de qué? ¿En tres meses vas a ver? Vas a ver. Quiero aclarar que no estoy embarazada".

Con su estilo directo, aseguró que no está embarazada y que todo se debe a cambios en su rutina. Jazmín explicó que en los últimos meses, y sobre todo durante las vacaciones, se ha dado varios gustos con la comida. Según contó, no se ha cuidado como antes y eso se ha notado en su figura.

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo responden a rumores de boda: "El primer paso es vivir juntos"
Lee también

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo responden a rumores de boda: "El primer paso es vivir juntos"

"Debo confesar que no soy una mujer fitness, no salgo a correr todas las mañanas. Debería. Mi doctor me lo recomienda, pero no lo hago. Lo que he estado haciendo durante estos últimos tres meses es un ejercicio constante con mi muñeca. He metido comida a mi cuerpo. Y en las vacaciones, obviamente, uno no se cuida", comentó entre risas, generando complicidad con el público.

@ameg_pe

20.01.26 | Jazmín Pinedo aclara rumores de embarazo y culpa a su novio. Fuente: Más Espectáculos

♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Luego, la conversación se volvió más divertida cuando mencionaron que su novio estaba presente en el set. Fue ahí donde Jazmín lanzó una frase que no pasó desapercibida y que rápidamente se volvió viral.

Jazmín Pinedo presume la casa que construyó con su pareja Pedro Araujo en Uruguay: "Nueva meta desbloqueada"
Lee también

Jazmín Pinedo presume la casa que construyó con su pareja Pedro Araujo en Uruguay: "Nueva meta desbloqueada"

"Mi novio, ¿qué? ¿Estás echándole la culpa a mi novio que cada vez que viene me engorda? Sí, en verdad, Pedro Araujo, eres el culpable de lo que está sucediendo con mi cuerpo. No, es que le meto, señora, no sabe", dijo entre carcajadas.

Pide que la dejen engordar tranquila

La conductora continuó explicando que no todo cambio físico significa embarazo y pidió que se deje de juzgar tan rápido a las mujeres por su cuerpo. Jazmín fue clara al decir que subir de peso también es parte de disfrutar la vida.

"Escuche. Señora, le voy a confesar. Yo no soy una mujer fitness. No salgo a correr todas las mañanas. Debería. Mi doctor me lo recomienda. Pero no, no lo hago", confesó con total sinceridad.

Finalmente, Jazmín cerró el tema pidiendo tranquilidad y comprensión. Aseguró que está bien disfrutar de la comida y que no tiene nada de malo pasar por una etapa así.

"Pero no estoy embarazada, déjame subir de peso tranquila. La gente no se sube de peso así, mamá. A este (comer) y a este (beber). Ha sido mi favorito el combo, de verdad, durante este mes", remarcó.

En conclusión, Jazmín Pinedo dejó en claro que no hay embarazo y que todo se trata de una etapa donde ha disfrutado más la comida. La conductora se tomó los rumores con humor y dejando un mensaje claro para quienes comentan sin saber.

Temas relacionados aclara Embarazo jazmin pinedo karibeña Pedro Araujo rumores

Siga leyendo

Lo Más leído

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

"¿Quieres salir de nuevo en Magaly?": Botan a Paul Michael de restaurante frente a Pamela López

Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

Natalie Vértiz deja "Estás en Todas" tras 6 años y Choca Mandros explica su salida: "La extrañaremos"

Melissa Klug luce su renovada figura en la playa y deja inesperado mensaje: "Aquí soy feliz"

últimas noticias
Karibeña