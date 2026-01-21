Jazmín Pinedo aclara rumores de embarazo y señala a su novio: "Pedro Araujo eres el culpable"

Luego de varios comentarios y rumores en redes sociales, Jazmín Pinedo decidió aclarar las especulaciones sobre un supuesto embarazo. La conductora apareció en su programa "Más Espectáculos" y explicó qué está pasando realmente.

Jazmín Pinedo sobre supuesto embarazo

Jazmín Pinedo decidió salir al frente y aclarar los rumores sobre un supuesto embarazo. La conductora apareció en su programa "Más Espectáculos" con un vestido fucsia ceñido y, sin rodeos, explicó qué es lo que realmente está pasando con su cuerpo.

Mientras Jazmín hablaba, desde el set le hicieron una broma que terminó encendiendo el momento. Alguien del equipo gritó "tres meses", insinuando un embarazo, y la conductora reaccionó de inmediato.

"Me han preguntado bastante en estos días", dijo Jazmín, y al escuchar el comentario respondió: "¿Qué? ¿Tres meses de qué? ¿En tres meses vas a ver? Vas a ver. Quiero aclarar que no estoy embarazada".

Con su estilo directo, aseguró que no está embarazada y que todo se debe a cambios en su rutina. Jazmín explicó que en los últimos meses, y sobre todo durante las vacaciones, se ha dado varios gustos con la comida. Según contó, no se ha cuidado como antes y eso se ha notado en su figura.

"Debo confesar que no soy una mujer fitness, no salgo a correr todas las mañanas. Debería. Mi doctor me lo recomienda, pero no lo hago. Lo que he estado haciendo durante estos últimos tres meses es un ejercicio constante con mi muñeca. He metido comida a mi cuerpo. Y en las vacaciones, obviamente, uno no se cuida", comentó entre risas, generando complicidad con el público.

@ameg_pe 20.01.26 | Jazmín Pinedo aclara rumores de embarazo y culpa a su novio. Fuente: Más Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Luego, la conversación se volvió más divertida cuando mencionaron que su novio estaba presente en el set. Fue ahí donde Jazmín lanzó una frase que no pasó desapercibida y que rápidamente se volvió viral.

"Mi novio, ¿qué? ¿Estás echándole la culpa a mi novio que cada vez que viene me engorda? Sí, en verdad, Pedro Araujo, eres el culpable de lo que está sucediendo con mi cuerpo. No, es que le meto, señora, no sabe", dijo entre carcajadas.

Pide que la dejen engordar tranquila

La conductora continuó explicando que no todo cambio físico significa embarazo y pidió que se deje de juzgar tan rápido a las mujeres por su cuerpo. Jazmín fue clara al decir que subir de peso también es parte de disfrutar la vida.

"Escuche. Señora, le voy a confesar. Yo no soy una mujer fitness. No salgo a correr todas las mañanas. Debería. Mi doctor me lo recomienda. Pero no, no lo hago", confesó con total sinceridad.

Finalmente, Jazmín cerró el tema pidiendo tranquilidad y comprensión. Aseguró que está bien disfrutar de la comida y que no tiene nada de malo pasar por una etapa así.

"Pero no estoy embarazada, déjame subir de peso tranquila. La gente no se sube de peso así, mamá. A este (comer) y a este (beber). Ha sido mi favorito el combo, de verdad, durante este mes", remarcó.

En conclusión, Jazmín Pinedo dejó en claro que no hay embarazo y que todo se trata de una etapa donde ha disfrutado más la comida. La conductora se tomó los rumores con humor y dejando un mensaje claro para quienes comentan sin saber.