Valentino Palacios reveló que puso fin a su amistad con Josi Martínez: "Soy hipócrita y mala amiga"

La relación de varios años entre los tiktokers Valentino Palacios y Josi Martínez llegó a su fin en medio de la polémica. Valentino confirmó en una transmisión en vivo que ya no mantiene amistad con el exintegrante de Esto es Guerra, luego de que este expresara su rechazo público tras la denuncia por una presunta agresión ocurrida en Ventanilla.

Valentino Palacios rompe con Josi Martínez tras polémica

Durante su transmisión, Valentino fue tajante al marcar distancia definitiva con Josi Martínez. El influencer dejó claro que el vínculo entre ambos se quebró y pidió a sus seguidores dejar de mencionarlo.

"¡Josi ya no es mi amiga! Tienen que entender eso. Dejen de preguntarme por personas que ya no significan nada en mi vida", expresó con evidente molestia.

En el mismo video, el tiktoker recurrió al sarcasmo para referirse a sí mismo como "hipócrita" y "mala amiga", dejando entrever que se sintió decepcionado por la postura que tomó su ahora examigo en medio de la controversia. Además, aseguró que decidió cerrar ese capítulo de su vida y alejarse de quienes, según él, no lo respaldaron en un momento complicado.

La ruptura no ocurrió de manera repentina. El quiebre se dio después de que Josi Martínez marcara distancia tras conocerse la denuncia relacionada con el altercado ocurrido en Ventanilla. Desde entonces, la relación entre ambos quedó expuesta en redes sociales, donde los seguidores analizaron cada mensaje y declaración.

Valentino Palacios anuncia reconciliación y pide detener ataques

Tras semanas de controversia, el tiktoker Valentino Palacios anunció que pone punto final a las declaraciones públicas sobre el altercado que protagonizó con Zamira Grados la madrugada del 14 de febrero, en los exteriores de una discoteca en Ventanilla. El creador de contenido afirmó que ambos conversaron, se ofrecieron disculpas.

"Hago este video para hablarles y decirles que es la última vez que voy a hablar del tema. Realmente quiero decirles de corazón que por favor paren con sus comentarios de odio, de hate hacia mi persona y a la persona afectada que se vio envuelta en este problema. Quiero decirles que yo y la otra parte, realmente créanme que estamos en buenos términos. Hemos solucionado este inconveniente por nuestra paz mental y obviamente por nuestra tranquilidad de ambos", expresó.

Además, el tiktoker también reconoció que la situación afectó no solo a los involucrados, sino también a sus familias.

"Aquí no se trata solamente de Valentino y la otra parte afectada, sino también conlleva a nuestra familia que hemos arrastrado en todo esto. Ambos nos pedimos disculpas, hablamos las cosas, aclaramos, porque obviamente los dos estuvimos involucrados en esto", añadió.

En conclusión, el enfrentamiento público no solo terminó con la amistad entre Valentino Palacios y Josi Martínez, sino que desató un intenso debate en redes. Mientras el vínculo quedó roto, el creador de contenido aseguró haber cerrado el capítulo del altercado en Ventanilla tras lograr una conciliación.