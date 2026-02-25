Janet Barboza arremete contra Valentino Palacios y cuestiona rol de su madre: "Se convierte en cómplice"

Valentino Palacios no para de polémicas tras ser señalado por presuntamente agredir a una joven que terminó hospitalizada con fracturas en las costillas, y tras la denuncia Janet Barboza lo calificó como agresor de mujeres, desatando controversia por lo que la madre del tiktoker salió a defenderlo. Sin embargo, la conductora volvió a responder con dureza.

Janet Barboza arremete y cuestiona defensa de la madre

En la más reciente edición del programa 'América hoy', Janet Barboza respondió a las declaraciones que la madre de Valentino ofreció en un podcast. La conductora no suavizó su discurso y criticó que la familia salga a respaldarlo pese a la denuncia y a la difusión de un video que circula en redes sociales.

"Cuando la familia se convierte en complice de los hijos y en lugar de llevarlos por el camino correcto empeizan a protegerlos y hacerse complices y creo yo que lo que se crea al final son audlto delincuentes o asesinos o maltratadores de mujeres. La mamá del tiktoker sale al frente y lo defiende por la denuncia de agresor y dice que se tiene que probar que es un agresor cuadno hay un video", manifestó en vivo.

Además, Barboza también puso en tela de juicio el argumento de que el joven fue criado con valores. Para la presentadora, el caso debería activar mecanismos institucionales más allá del debate televisivo.

"Su madre dice que lo ha crriado con valores hemos visto el video donde se le ve agrediendo y yo pregunto la Fiscalía no debería actuar de oficio y el Ministerio de Mujer pronunciarse.Tenemos nuevmente una madre que protge a un agresor",explicó.

Asimismo, Janet, dejó entrever que se ha hecho famosa a las personas equivocadas. Sus palabras avivaron aún más la controversia y dividieron opiniones en redes sociales, donde algunos respaldan su posición y otros consideran que el caso debe esclarecerse en instancias legales.

Madre de Valentino sale en su defensa

En una entrevista en el podcast 'Face to Face', la madre de Valentino se hizo presente para defender a su hijo y mostrar algunas de sus pruebas de la agresión a la joven, además de la conversación que tuvo con un familiar de la mujer hospitalizada. Ante esto, no dudó en arremeter contra Janet Barboza tras sus declaraciones en 'América Hoy'.

"Eso me duele, a eso no queríamos llegar porque todo se tiene que hablar con la verdad y yo voy a tomar las medidas que sean necesarias, porque mi hijo no es ningún agresor ni pateador de mujeres, como la señora lo ha indicado", dijo.

En otro momento, la señora deja en claro que tomaría las medidas correspondientes contra la conductora de televisión y que ahora, tendría que demostrar que el influencer es una persona que agrede a las mujeres, tal como lo dijo en vivo en aquel programa.

"Yo quiero dirigirme a la señora Janet, para indicarle que ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres, que la pateó en el piso y le causó la fractura de costillas como ella dice. Yo soy madre, al igual que usted y si yo tengo que defender a mi hijo, lo voy a defender. Lo he criado con valores, no voy a permitir que nada ni nadie vulnere la tranquilidad de mi familia. Todo esto lo voy a llevar por la vía como corresponde", agregó.

El caso de Valentino Palacios pasó de ser una denuncia pública a un enfrentamiento mediático entre su familia y figuras de la televisión. Mientras Janet Barboza insiste en que las autoridades deben actuar ante las imágenes difundidas, la madre del influencer niega las acusaciones y anuncia acciones legales para defender su honor.