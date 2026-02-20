Jazmín Pinedo reveló que habló con Gino Assereto tras video con Valentino: "Hay buena química"

El reciente video de TikTok protagonizado por Valentino Palacios y Gino Assereto desató rumores de un presunto romance entre ambos, generando revuelo entre seguidores y usuarios de redes sociales. Ante esta situación, Jazmín Pinedo, expareja de Gino y madre de su segunda hija, decidió pronunciarse para aclarar lo sucedido y poner fin a las especulaciones.

Jazmín Pinedo sobre la colaboración

Durante la transmisión de su programa Más Espectáculos, la conductora reveló que contactó personalmente a Gino Assereto para conocer los detalles del encuentro con el tiktoker. Según Pinedo, Assereto le explicó que la colaboración se coordinó únicamente por teléfono y que no hay nada más que un contenido divertido y amistoso.

"Ya llamé a Gino Assereto. (...) Dice que lo habían coordinado por teléfono y que Valentino había conversado un poquito, y así. A él normal, le encantó; Valentino le cae súper bien", aseguró la exmodelo.

Jazmín valoró la interacción de manera positiva y aconsejó que los seguidores disfruten el video sin buscarle un trasfondo romántico. Asimismo, destacó que existe una química natural entre ambos que se refleja en la colaboración, lo que ayuda a que el contenido sea entretenido.

"Obviamente, como dice Jota (hermano de Gino), en eso sí le doy la razón, hay que divertirnos, hay que reírnos. La gente que se lo quiere tomar a mal o en serio, bueno, es cosa suya, pero si uno puede disfrutar, y además hay buena química, en buena hora", enfatizó Pinedo. Recordemos que hace poco Jota Benz bromeó diciendo que "no sabía que tenía un cuñado" en referencia a Valentino, provocando risas entre los seguidores.

El video viral que encendió las especulaciones

El clip publicado por Valentino Palacios en su cuenta de TikTok rápidamente se volvió tendencia. En él, se observa a Gino Assereto sentado, tomando café y mostrando una sonrisa coqueta mientras Valentino lo acompaña, recreando una especie de cita en tono divertido.

El video llevaba el mensaje: "El arte de ser gracioso. Mi neto".

Usuarios de la red social comenzaron a especular sobre si se trataba de un indicio de romance, mientras que otros lo interpretaron como una colaboración cómica inspirada en un trend popular. La cercanía entre los dos generó comentarios y memes, potenciando la viralidad del contenido, pero tanto Gino como Valentino han dejado claro que su intención era entretener a su público.

El video de Valentino Palacios y Gino Assereto sigue siendo uno de los contenidos más comentados en TikTok, pero las declaraciones de Jazmín Pinedo apagan los rumores de romance. La expareja de Gino aclaró que su relación es amistosa y basada en la diversión, enfatizando que la química en pantalla no implica un vínculo sentimental.