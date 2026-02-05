Jazmín Pinedo y su peculiar reacción al gusto de Valentino Palacios por Gino Assereto: "Bienvenido a la familia"

Valentino Palacios protagonizó un divertido momento en 'Esto Es Guerra' tras ser vinculado sentimentalmente con Gino Assereto. El tiktoker mostró su nerviosismo y quedó visiblemente avergonzado, generando reacciones entre los seguidores y los protagonistas. Jazmín Pinedo, ex pareja de Assereto y madre de su hija, no dudó en bromear sobre la situación.

Jazmín Pinedo da la bienvenida a Valentino

En la reciente emisión de Más Espectáculos, Jazmín Pinedo se refirió al comentario de Patricio Parodi sobre la supuesta inclinación de Valentino hacia Gino Assereto. La conductora le dedicó un mensaje divertido al joven tiktoker antes de que él pudiera pronunciarse en Esto Es Guerra.

"Mi querido Valentino se puso sumamente nervioso luego de que Patricio Parodi deslizara su gusto por Gino. ¿Qué Gino? ¿Assereto? ¿El padre de mi hija? ¿Qué fue? Bienvenido a la familia, conversamos con Valentino, adelante", expresó Pinedo, generando risas entre el público y dejando en claro su buen humor ante la situación.

Además, Valentino Palacios explicó posteriormente cómo vivió el momento. Durante el programa, tuvo que adivinar el nombre de Gino a partir de pistas proporcionadas por Patricio Parodi, y admitió sentirse sorprendido por la dinámica.

"No puedo negar que son chicos guapos, que es su debilidad de uno, pero todo tranquilo, son mis compañeros de trabajo. Yo no descarto que no chocaría porque no se sabe nada, pero uno viene a trabajar", declaró el tiktoker, mostrando su respeto por los límites profesionales y personales.

Makanaky sorprende a Valentino con regalo romántico

Valentino también participó en el podcast Carlitos TV, donde habló sobre su vida, su paso por la televisión y algunos detalles de su relación con Makanaky. Al ser consultado, aclaró que no existía un vínculo romántico serio y que solo había solicitado un video para sus redes sociales.

"Me dio risa sus videos cantando, imitando a Senderito, pero después de eso, no. No pasa nada pues oye. Él solito se habrá hecho su mundo ¿Qué hago? Solo pedí un video para mis estados y me lo mandó caballerosamente", expresó.

Entonces, de repente apareció la figura de 'patrón' que llevaba un ramo de rosas para entregarle en vivo. Luego, expuso algunas palabras que le habría enviado esta persona especial, que finalmente se reveló que se trataría un regalo de Makanaky.

"Señorito Valentino mira el regalito que le envió alguien muy especial. El patrón Maka con mucho cariño, con mucha estima, con mucha platita para traerle este regalito y poder decirle algo muy serio el día de hoy. Me mandó para decirle que cada una de estas rosas, él las ha cultivado para que se las lleve a su casita para que lo pueda recordar, así como él recuerda cada uno de sus rulitos", dijo en vivo.

Entre bromas, regalos y confesiones en vivo, Valentino Palacios ha captado la atención del público no solo por su participación en televisión, sino también por los gestos que muestra fuera de los sets. Las reacciones de figuras como Jazmín Pinedo y Makanaky demuestran que la farándula peruana sigue mezclando humor, emoción y entretenimiento.