Valentino Palacios se pone nervioso al ser vinculado con Gino Assereto: "Dios mío, qué vergüenza"

En pleno programa "Esto Es Guerra", Valentino Palacios pasó roche al ser relacionado sentimentalmente con Gino Assereto. El tiktoker no pudo ocultar su nerviosismo y terminó rojo de vergüenza, mientras sus compañeros no dejaban de bromear con el tema frente a cámaras.

Valentino Palacios pasa roche al ser vinculado con Gino Assereto

Durante una reciente emisión del reality "Esto Es Guerra", Valentino Palacios participaba con normalidad en una de las competencias. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Patricio Parodi empezó a fastidiarlo con comentarios sobre su vida sentimental, asegurando que la abuela del influencer había contado que él estaba enamorado.

Las bromas no tardaron en subir de tono. Patricio lanzó una frase que llamó la atención de todos: "Valentino, quítate el polo. Demuestra ese sexy, como en TikTok". Valentino respondió sin filtros: "No quiero, cuál es tu problema, tú no me pagas", generando risas en el set.

Lejos de parar, Patricio siguió con la broma y aseguró que el rumor venía desde casa. El chico reality aseguró que la decisión de Valentino se debía a su enamorado.

"El otro día estaba contando 'Candela' que estaba enamorado. Seguro su novio le ha dicho 'no enseñes tu cuerpito'. Son celos, no sé. Salió de la boca de Valentino. Ojo, yo no invento nada", comentó, provocando aún más carcajadas entre los conductores.

Valentino intentó salir del paso devolviendo el comentario. Pero el momento más incómodo llegó cuando el nombre de Gino Assereto salió a la luz. Patricio soltó otra frase que dejó a todos en shock.

"Estoy siguiendo tus pasos, como tú también te has enamorado, ya pues, por eso", dijo Valentino, tratando de bajar la tensión y enfocarse en la competencia. "Cuando yo me enamoro, digo de quién. Tú estás enamorado de una persona histórica de acá, tú me has contado. Hay pistas", señaló Patricio, mientras se acercaba el hermano de Gino para abrazar a Valentino.

El "cuñis" que sorprendió a todos

La situación se volvió aún más intensa con la intervención de Rosángela Espinoza, quien recordó otro rumor. A esto se sumó Katia Palma, quien preguntó con picardía al respecto. Ya totalmente avergonzado, Valentino no aguantó más y pidió que se termine el tema.

"Él dijo que le gustaba Hugo García, pero Hugo García no está", dijo la chica reality. "¿Ahora se rumorea que el cuñado está siendo (el hermano de Gino Assereto)?", preguntó Katia. "No, oye, cómo hablan, Dios mío, qué vergüenza, ya hay que jugar. Se pasa la hora", dijo con evidente incomodidad.

Sin embargo, el momento más comentado llegó al final, cuando el hermano de Gino Assereto lo llamó cariñosamente "Vamos cuñis", gesto que terminó de encender las redes sociales. El episodio se volvió viral y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa.

En conclusión, Valentino Palacios se puso nervioso al ser vinculado sentimentalmente con Gino Assereto durante el programa "Esto Es Guerra", en medio de bromas que rápidamente se volvieron virales. Sin embargo, no hubo confirmación de ninguna relación y todo quedó como un momento propio del show.