Joven que fue vista con Carlos Alcántara en discoteca aclara su relación: "Nos conocimos por Instagram"

Carlos Alcántara sigue en el centro de la atención mediática. Tras sorprender con su baile en la boda de su hijo Gianfranco, su vida personal volvió a generar conversación. Recientemente, fue visto en Barranco Bar con una joven, quien aclaró los rumores sobre su relación.

Heydy Carrión habla sobre su amistad con "Cachín"

Heydy Carrión, la joven captada junto a Carlos Alcántara, explicó que su vínculo con el popular actor es estrictamente de amistad. En contacto con un reportero de Magaly TV La Firme, la joven aseguró que ambos se conocieron a través de Instagram y negó cualquier tipo de relación sentimental.

"Es solo un amigo. (¿Cómo se conocieron?) Por Instagram", respondió de manera tajante ante las cámaras.

La presencia de Heydy con Alcántara en el Barranco Bar llamó la atención de los medios, quienes aprovecharon para preguntarle sobre la dinámica de su acercamiento. La joven comentó que las nuevas formas de interacción entre hombres y mujeres, especialmente a través de redes sociales, se han vuelto comunes:

"Es la nueva modalidad, es así como la mayoría de personas ahora contacta a otras, porque antes los hombres nos pedíamos el teléfono", señaló.

Con esta declaración, Heydy intentó despejar cualquier malentendido sobre la naturaleza de su relación con el actor, dejando claro que se trataba solo de una amistad.

Magaly Medina critica a Alcántara por su "figureteo"

Por otro lado, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre el comportamiento de Carlos Alcántara durante la boda de su hijo. La conductora calificó al actor como "figureti" y aseguró que buscaba estar siempre en el centro de atención.

"Yo creo que, a estas alturas de la vida, un hombre con la trayectoria y edad de Carlos Alcántara no necesita ni un poquito de los focos sobre él, pero lo hace. Parece que quisiera validarse públicamente. Parece que necesita la validación permanente y que los ojos de la gente estén sobre él y aplaudiéndolo todo el rato", expresó Medina.

La conductora incluso sugirió que esta actitud podría reflejar una especie de crisis existencial, vinculada a su reciente separación de Jossie Lindley. Además, consideró que los pasos de baile del actor durante la boda de su hijo no eran apropiados, ya que opacaron momentáneamente a los protagonistas del evento.

"En la fiesta de la boda de tu hijo, en la que la novia evidentemente es el foco de atención, él le quitó a los novios ese protagonismo (...) qué tanta necesidad de ser validado o de figuretear. Me parece algo exagerado", concluyó.

Entre la aclaración de Heydy Carrión y la crítica de Magaly Medina, Carlos Alcántara vuelve a ocupar titulares. Mientras la joven deja claro que su relación con el actor es solo de amistad, el público y los medios continúan atentos a la vida personal del popular "Cachín", cuestionando sus actitudes públicas y su necesidad de validación, incluso en eventos familiares como la boda de su hijo.