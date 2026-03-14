Carlos Alcántara responde a sus críticos por sus polémicas fotos en redes: "Soy feliz con mi cuerpo"

Hace unas semanas, se dio a conocer que Carlos Alcántara decidió separarse de su esposa tras décadas juntos. Ante esto, el actor ha tomado una vida más juvenil en salidas nocturnas, pero ha llamado la atención por posar en algunas fotografías polémicas.

Carlos Alcántara responde a sus detractores

Por medio de una entrevista mientras asistía a un evento musical, Carlos Alcántara fue consultado sobre las críticas que viene recibiendo en los últimos días. Ante esto, el actor señaló que no le genera ninguna incomodidad, ya que disfruta mucho su nueva etapa de soltero y que además, es feliz con su cuerpo y solo trata de divertirse de manera espontánea.

"A raíz de tus publicaciones han habido comentarios ¿Cómo los recibes?" "Yo feliz, me divierte mucho. Soy feliz con mi cuerpo, feliz en la edad en la que estoy, feliz con lo que estoy viviendo mi trabajo", expresó.

En otro momento, señala que no está imponiendo un mensaje para sus seguidores o ser una figura a seguir, ya que solo está viviendo su vida como le parece mejor. Incluso, señala que aún tendría muchas más fotografías por mostrar en sus redes sociales.

"No trato de dar un mensaje, soy espontáneo y como veo que le gusta a la gente, lo vuelvo hacer. Amenazo con otra, tengo varias", agregó.

Carlos Alcántara en entrevista con Infobae pic.twitter.com/sfIs0l2hAH — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) March 14, 2026

Sobre las grabaciones de 'La Gran Sangre'

Así mismo, el recordado actor de 'Pataclaun' contó que se viene preparando para las grabaciones de la próxima película de 'La Gran Sangre' donde tendrá que realizar bastante esfuerzo físico por ser un film de acción.

"Cada día mejor porque es un proceso largo después de 20 años voy hacer una película de acción pura, tengo que pelear, ya he bajado de peso, estoy haciendo músculo, pero sobre todo estar en buena preparación física porque hacer una película de acción a esta edad cuesta bastante", expresó en la entrevista.

Es así como 'Cachín' se viene preparando para su próximo papel de actuación y lo viene mostrando en todas sus redes sociales cómo va su progreso con mucho orgullo para sus 61 años, mostrándose físicamente bien cuidado.

De esta manera, Carlos Alcántara afirma estar pasando por un momento feliz en su vida tras separarse de su pareja después de más de 30 años. Así mismo, señala que las críticas no le chocan de manera personal y que solo avanza de manera espontánea para seguir disfrutando de su vida.