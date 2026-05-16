Alessa Wichtel sobre perdonar una infidelidad tras ruptura con Aldo Corzo: "Creí que sí, pero ya entendí"

Alessa Wichtel volvió a hablar de su vida sentimental luego de confirmar su separación del futbolista Aldo Corzo. La actriz respondió sobre la infidelidad y si cree que una traición puede perdonarse dentro de una relación. La artista fue sincera al contar que antes sí creía en las segundas oportunidades. Sin embargo, aseguró que con el tiempo y sus propias experiencias cambió su manera de pensar.

Alessa se sincera sobre la infidelidad tras ruptura con Aldo Corzo

Alessa Wichtel volvió a hablar de su vida sentimental luego de confirmar el fin de su relación con el futbolista Aldo Corzo. La actriz fue consultada sobre la infidelidad, las segundas oportunidades y la confianza dentro de una pareja.

La artista, conocida por su participación en "Valentina Valiente", fue sincera al contar que antes sí creía que una traición podía perdonarse. Explicó que en algún momento pensó si se trataba de un hecho aislado y si la otra persona mostraba verdadero arrepentimiento.

"(¿Qué opinas de la infidelidad? ¿Crees que se puede perdonar?) En algún momento creí que sí, porque siempre he creído en las segundas oportunidades, sobre todo cuando se trata de un hecho aislado y existe un arrepentimiento genuino", afirmó.

Sin embargo, la actriz reconoció que hoy piensa distinto. Para ella, una infidelidad no solo es un error, sino que también puede mostrar heridas más profundas dentro de una persona. Alessa dejó claro que la confianza es un punto que no está dispuesta a negociar en una relación.

"Pero con el tiempo y las experiencias vividas entendí que la infidelidad muchas veces revela heridas más profundas: inseguridad, falta de autocontrol y ausencia de lealtad y valores. Y para mí, la confianza es una de las bases más importantes de una relación", expresó para Trome.

¿Alessa Wichtel se considera celosa?

La actriz también fue consultada sobre los celos y sobre cómo vive el amor cuando está en pareja. Alessa reconoció que puede ser territorial con la persona que ama, pero aclaró que eso no significa vivir desde la inseguridad.

"Me considero territorial cuando estoy en pareja, porque protejo lo que amo. Pero también creo que cuando existe confianza, respeto y tranquilidad emocional, no queda espacio para los celos", aseguró.

Para la artista, una relación sana debe tener respeto, calma y seguridad. Según señaló, cuando esos elementos están presentes, los celos pierden fuerza y no deberían convertirse en un problema.

Todavía cree en el matrimonio

Pese a su separación de Aldo Corzo, Alessa Wichtel también dejó claro que no ha perdido la fe en el amor. La actriz aseguró que aún sueña con formar una familia y construir un hogar.

"Sí, me encantaría. Creo profundamente en el amor, en la familia y en construir un hogar. Y hoy más que nunca confío en que los planes de Dios son más sabios que los nuestros. Cada sueño llega en el tiempo perfecto", expresó.

Como se recuerda, Alessa y Aldo iniciaron su relación a mediados de 2024, luego de que el futbolista la viera en la película "Sube a mi nube". Sin embargo, la historia llegó a su fin por diferencias de valores y formas distintas de ver el futuro.

En conclusión, Alessa Wichtel se sinceró sobre la infidelidad tras su separación de Aldo Corzo y reconoció que su forma de ver las segundas oportunidades cambió con el tiempo. La actriz aseguró que hoy valora más la confianza, la lealtad y los valores dentro de una relación. Aunque cerró esta etapa sentimental, dejó claro que todavía cree en el amor, el matrimonio y en construir una familia en el momento correcto.