Diana Sánchez confirma que se distanció de Alejandra por rumores con Mario Hart: "Le generaba inseguridades"

Diana Sánchez volvió a recordar uno de los episodios más comentados de su etapa en 'Combate', luego de sincerarse sobre los rumores que surgieron alrededor de Mario Hart. La exchica reality contó cómo esta situación terminó afectando su vínculo con Alejandra Baigorria, quien en ese entonces mantenía una relación con el piloto.

Diana Sánchez revela que se distanció de Alejandra Baigorria por Mario Hart

Días atrás, Diana Sánchez llamó la atención tras admitir que. años atrás, Mario Hart le gustó. Sin embargo, en su pódcast 'Sin más que decir', la exchica reality aclaró que sus recientes declaraciones fueron en tono de broma y que buscaban seguirle el juego a los rumores que surgieron en aquella época.

No obstante, reconoció que en su momento las especulaciones sobre un supuesto vínculo con el piloto sí terminaron incomodando a Alejandra Baigorria, quien mantenía una relación con él, provocando así un distanciamiento entre ambas.

"Eso fue, en su momento como había un poco de problemas en su relación tanta jod* jod* pues. Entre broma y broma, ella dirá la verdad se asoma. Pero sí, eso le molestó, a pesar de que tratamos de hacerle entender que era una amistad", comentó.

Asimismo, la 'Chata' contó que llegó a conversar directamente con Alejandra Baigorria para aclarar la situación. Aunque inicialmente sintió que le creyó, con el tiempo la relación entre ambas terminó enfriándose. Según señaló, terceras personas habrían influido en el distanciamiento.

"De todas maneras, le daba inseguridades algunas cosas (...) Llegaba el chisme, las malas amigas le aconsejaban un poquito mal y le movían un poquito el piso", expresó.

Por otro lado, Israel Dreyfus recordó que tiempo después ingresó Vania Bludau al reality, quien se convirtió en una de las mejores amigas de la empresaria y generó tensión con Diana Sánchez, quien admitió que en ese entonces no tenían una buena relación.

Diana Sánchez confirmó que sí le gustaba Mario Hart

En la pasada edición de su pódcast, Diana Sánchez recordó que durante su etapa en 'Combate', Mario Hart era conocido por mostrarse bastante coqueto con varias de las participantes del reality.

"El chato era picaflor en ese momento, cuando estaba chibolo en 'Combate', en su 'prime', el chato se quería levantar hasta la Reina Madre, iba a lo que se cruzaba, era coqueto. Chica que llegaba, chica que pasaba", expresó la conductora.

Fue entonces cuando Zumba le consultó directamente si el 'Chato atrasador' le había gustado alguna vez. Ante la pregunta, Diana sorprendió al admitir que sí llegó a sentir atracción por el piloto.

"¿Te gustaba el chato o no?", le pregunta, y ella responde: "Sí"

Aunque después aclaró que gran parte de sus comentarios fueron en tono de broma, Diana Sánchez reconoció que los rumores que la vinculaban con Mario Hart sí terminaron afectando su amistad con Alejandra Baigorria.