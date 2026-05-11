Marcelo Tinelli habla por primera vez de su nueva relación tras ruptura con Milett: "Nos hacemos bien"

Tras poner fin a su relación de dos años con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli volvió a encontrar el amor y oficializó su romance con la exmodelo argentina Rossana Almeyda. En medio de la atención mediática que ha generado esta nueva etapa sentimental, el conductor y productor argentino decidió pronunciarse por primera vez sobre su relación y compartió algunos detalles de su vínculo.

Marcelo Tinelli se pronuncia sobre su nueva relación

Recientemente, Marcelo Tinelli confirmó su relación con Rossana Almeyda al compartir en sus redes sociales algunos románticos momentos junto a ella, como cenas y encuentros especiales. Aunque evitó mostrarla completamente, el conductor no dejó de etiquetarla, dejando en evidencia el buen momento sentimental que atraviesa a sus 66 años.

En una reciente entrevista con el medio internacional Infobae, donde hablaba sobre su participación en la cobertura del Mundial 2026, el argentino fue consultado sobre su situación sentimental y sorprendió al confirmar que está iniciando una nueva relación.

"Sí, estoy empezando una relación. Una mujer divina, que me hace mucho bien. Siento que nos hacemos bien. Estamos en el arranque de algo y digo: 'una linda relación'", dijo el conductor, evidenciando que está encantado con Almeyda.

Además, Marcelo Tinelli desmintió los rumores que señalaban a Ana Carolina Ardohain 'Pampita', excompañera de Milett Figueroa en el 'Bailando 2023', como la supuesta cupido de su nueva relación. El conductor aclaró que, aunque la modelo argentina conoce a su actual pareja, no tuvo participación en el inicio del romance.

"Nunca fue 'celestina' mía, de nada, pero sí es conocida de Caro (Pampita). La celestina fue una amiga de Caro", sostuvo.

Milett Figueroa no quiere saber nada de Marcelo Tinelli

Giancarlo Cossio, mánager y amigo de Milett Figueroa, contó en su pódcast que la modelo se encuentra decepcionada del accionar de su expareja y había tomado una radical decisión para cortar toda comunicación con Marcelo Tinelli.

"Si vas a hacer las pendejad**, hazlas bien... Es tan bajo lo que estás haciendo, Marcelo... ¿Por qué no sale y para el coche? No entiendo", comentó Cossió. "(¿Tú crees que va a volver?) Jamás. No sé ya Milett ha cambiado de número, con eso te digo todo", añadió.

En conclusión, Marcelo Tinelli dejó en claro que atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Rossana Almeyda, luego de su mediática ruptura con Milett Figueroa. Con sus recientes declaraciones, el conductor argentino confirmó que se encuentra ilusionado y disfrutando del inicio de esta nueva relación.