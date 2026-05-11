Celine Aguirre tilda de manipulador a Pablo Heredia tras ser eliminada de 'La Granja VIP': "Es el peor de todos"

Celine Aguirre se convirtió en la más reciente eliminada de 'La Granja VIP', apenas dos semanas después de haber regresado al reality gracias al repechaje. Tras abandonar la competencia, la actriz brindó una primera entrevista en la que expresó su molestia contra Pablo Heredia, quien la mandó a la placa por traición.

Celine Aguirre arremete contra Pablo Heredia

Este sábado 9 de mayo, Celine Aguirre se convirtió en la nueva eliminada de 'La Granja VIP' tras no lograr superar en votos a Shirley Arica, Samahara Lobatón y Mónica Torres. Cabe recordar que la actriz había regresado recientemente al reality gracias al repechaje, luego de abandonar temporalmente la competencia por motivos de salud.

Durante su participación en el post show, los conductores le revelaron que el grupo de 'Las Víboras' planeaba enviar a Gabriela Herrera a la placa, pero Pablo Heredia decidió nominarla considerando injusto que continuará en competencia tras haber reingresado. Ante esto, la actriz no dudó en calificar al argentino de manipulador.

"No le creo nada a Pablo, es el peor de todos. No le creo nada. Es el más manipulador. Él está bien con Dios y con el diablo. Es lo peor que hay ahí dentro. Porque las otras víboras, por lo menos, en la cara te lo dicen, no son sinvergüenzas. Y eso de alguna manera se respeta", comentó la actriz.

Celine cuestionó que el actor argentino intentara mostrarse como una persona solidaria frente a sus compañeros y el público, pero que, según ella, terminara actuando de forma traicionera cuando se trataba de la competencia.

"Se hace el buena gente con todo el mundo y es el peor. Es el que manipula. Él se para, ayuda en todo, ayuda aquí, ayuda allá, te da la mano y después voltea y te la clava para atrás", agregó.

Celine Aguirre no cree en el romance de Pablo y Shirley

Asimismo, la gemela de Marisol Aguirre sugirió que Pablo Heredia estaría usando su romance con Shirley Arica como estrategia para avanzar en el reality, ya que considera que el actor sabe que ese tipo de relaciones generan interés en el público.

"Todo lo tiene calculado. Yo creería que hasta la relación con Shirley la tiene calculada para este reality. No le creo. Él sabe que la gente quiere ver novela, entonces a esa pareja no la van a sacar hasta el final. Esa es una de sus tácticas", afirmó.

En conclusión, Celine Aguirre criticó fuertemente a Pablo Heredia por considerar que actúa de manera manipuladora y traicionera dentro de 'La Granja VIP', además de poner en duda la autenticidad de su romance con Shirley Arica.