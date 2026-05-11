Tía de Paul Michael explota contra Melissa Klug, Samahara Lobatón y Shirley Arica pero se retracta: "Me pasé de copas"

La polémica alrededor de Paul Michael volvió a generar revuelo en redes, aunque esta vez no fue por alguna discusión en el reality. La protagonista fue la popular "Tía Lisura", familiar del participante, quien apareció en un video de TikTok lanzando insultos contra Melissa Klug, Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela Franco.

La 'Tía Lisura' explota contra Melissa Klug, Samahara y Pamela Franco

Todo ocurrió durante una transmisión difundida en TikTok, donde la familiar de Paul Michael se mostró visiblemente afectada y lanzó duros comentarios contra las integrantes de La Granja VIP. Se trata de Melissa Klug, Samahara Lobatón y Shirley Arica, quienes actualmente conviven con su sobrino dentro del reality.

"Melissa Klug, Samahara, Shirley Arica, no valen nada cochinas, asquerosas. Infelices porque eso es lo que son las tres porque no tienen un marido estable. Hacen maridos e hijos para cobrar la pensión. Mándame la carta notarial me la paso por la concha", expresó.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando mencionó a Pamela Franco mientras defendía públicamente a Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva.

La mujer responsabilizó directamente a la cantante por el fin de la relación entre Cueva y López y utilizó fuertes calificativos durante su descargo.

"Dios te va multiplicar ese daño, esas lágrimas que tiene Pamela López por ti, porque te metiste con un hombre casado en su cama, cochina de m..., a Pamela Franco me la paso por la c..., c... de m..., yo la voy a respaldar a Pamela López porque tiene razón. Has destruido su hogar oye cochina", manifestó.

Las declaraciones rápidamente se difundieron en distintas plataformas y generaron cientos de comentarios, principalmente por el tono agresivo utilizado en el video.

La 'Tía Lisura' reaparece y ofrece disculpas públicas

Tras la polémica y las críticas recibidas en redes sociales, la "Tía Lisura" volvió a aparecer públicamente para pedir disculpas a las figuras mencionadas. Primero se dirigió a Pamela Franco, reconociendo que sus comentarios estuvieron influenciados por el estado en el que se encontraba durante la transmisión.

"Quiero decirle a Pamela Franco mil disculpas porque me equivoqué en referirme mal de usted. Me equivoqué, me pasé de copas y les pido las disculpas del caso", expresó.

Horas más tarde, también hizo lo propio con Melissa Klug, Samahara Lobatón y Shirley Arica, asegurando que asumía públicamente sus errores.

"Acepto mis errores públicamente porque yo no me escondo, no soy cobarde. Pedirle las disculpas a Melissa Klug, Samahara Lobatón y Shirley Arica, mil disculpas. Sé reconocer mis errores porque me he portado súper mal, pero ha sido mi cólera que tenía por dentro al ver cómo sufre mi sobrino", sostuvo.

Pese a que inicialmente aseguró no temer posibles acciones legales por sus declaraciones, posteriormente cambió de postura y decidió disculparse públicamente con todas las involucradas.

La controversia continúa generando comentarios en redes sociales, especialmente entre los seguidores de "La Granja VIP", reality que en las últimas semanas se ha convertido en uno de los programas más comentados por los constantes enfrentamientos entre sus participantes y personas cercanas a ellos.