Paul Michael sorprende al revelar que a Pamela López le habrían hecho 'amarre': "Estaba la foto de ella"

El reality de convivencia 'La Granja VIP' sigue generando polémica a casi dos meses de su estreno. Esta vez, Paul Michael encendió la controversia al afirmar que Pamela López habría sido víctima de brujería. Sus declaraciones en vivo provocaron reacciones dentro y fuera del reality.

Paul Michael lanza polémica versión sobre presunta brujería

Durante una conversación con Diego Chávarri y Mark Vito, Paul Michael relató un episodio que, según dijo, involucra directamente a Pamela López. El cantante contó que, tiempo atrás, coincidió con ella en un evento junto a Evelyn Vela y otras personas, momento en el que surgió una revelación inesperada.

"Una señora que nos encontramos en un evento con Pam y justo nos íbamos a Barranco con Evelyn Vela y una señora más amiga de ellas. Una amiga le dijo a Pam que fue hacerse limpieza a un brujito y estaba su foto de ella la tenía amarrada", explicó en un inicio, dejando entrever que la información habría provenido de terceros.

Tras esta afirmación, Diego Chávarri intentó profundizar sobre la identidad de la persona que supuestamente estaría detrás de este acto. Sin embargo, Paul Michael evitó dar mayores detalles, señalando que se trata de un tema delicado.

"No quiero decir el nombre de quien le había mandado decir el nombre pero fue antes de entrar acá. Es muy ligero decirlo", sostuvo, manteniendo el misterio sobre el presunto responsable.

Sus palabras generaron sorpresa entre sus compañeros y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron sobre la veracidad de estas afirmaciones.

El baile de Pamela López y 'Cri Cri'

La 'Granja VIP' realizó un reto de baile para los participantes y quienes llamaron la atención fueron Pamela López y 'Cri Cri'. A ambos les tocó interpretar la canción "Hasta que me olvides" de Luis Miguel y lo hicieron sobre una cama luciendo pijamas sensuales. Al inicio tuvo una dinámica entre ambos participantes, donde la influencer parecía mandar una indirecta.

"Eres igual a todos los Cristians (pero te sigo amando, yo soy distinto) tú no amas a nadie, me engañaste con medio Lima, olvídate que existo", se le escucha exclamar López.

Después, ambos comenzaron su baile sensual en el programa, que aunque empezó entre risas, terminó con ambos en la cama muy cercanos a darse un beso, pero finalmente, no se dieron ninguno. Así mismo, realizaron unas cuantas piruetas con 'Cri Cri' cargando a Pamela López, pero que causó los celos de Paul Michael. Ya que durante todo el baile no dejó de mirarlos.

"Me puse celoso por un momento, agarró carne", expresó. Aunque, Cristian Martínez expresó que todo fue por el reto: "Sí fue difícil bailar (con la pareja de su amigo), me sentí nervioso, sentía que me miraba, esa presión, pero todo profesional"

Con revelaciones y momentos de tensión, La Granja VIP se mantiene como uno de los realities más comentados. Mientras las declaraciones de Paul Michael abren nueva polémica, las dinámicas del programa siguen generando reacciones y mantienen el interés del público.