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Pamela López sorprende cantando la canción himno de Christian Cueva: "Cantinero llegó el cervecero"

En el programa 'La Granja VIP', Pamela López no dudó en cantar a todo pulmón la canción "El Cervecero", el tema himno de su expareja Christian Cueva.

Pamela López canta el tema himno de Christian Cueva
Pamela López canta el tema himno de Christian Cueva (Composición Karibeña)
24/04/2026

Como cada programa de 'La Granja VIP', todos los participantes realizan retos y juegos. Es así como ahora en un karaoke, Pamela López terminó cantando la canción himno que identifica al padre de sus tres últimos hijos, Christian Cueva. 

Pamela López canta "El Cervecero"

Dentro de 'La Granja VIP' realizaron un concurso de karaoke donde enfrentaron las mujeres contra los hombres y para llegar al micrófono tendrían que pasar por un piso resbaloso. Es así como Pamela López y Paul Michael se enfrentan para ver quién canta, pero empieza a sonar la canción "El Cervecero"

Como se recuerda, esta cumbia clásica ha sido y sigue siendo el favorito de la expareja de López, Christian Cueva. En muchas ocasiones, se ha relacionado al 'Aladino' con este tema, donde incluso sacó una versión de la canción junto a su actual pareja Pamela Franco. 

Es así como Pamela López no se hizo roche y no dudó en alcanzar rápidamente el micrófono para cantar a todo pulmón. La influencer junto al resto de las participantes empezaron a interpretar ganándose el punto a su favor. 

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El baile de Pamela López y 'Cri Cri'

La 'Granja VIP' realizó un reto de baile para los participantes y quienes llamaron la atención fueron Pamela López y 'Cri Cri'. A ambos les tocó interpretar la canción "Hasta que me olvides" de Luis Miguel y lo hicieron sobre una cama luciendo pijamas sensuales. Al inicio tuvo una dinámica entre ambos participantes, donde la influencer parecía mandar una indirecta. 

"Eres igual a todos los Cristians (pero te sigo amando, yo soy distinto) tú no amas a nadie, me engañaste con medio Lima, olvídate que existo", se le escucha exclamar López. 

Después, ambos comenzaron su baile sensual en el programa, que aunque empezó entre risas, terminó con ambos en la cama muy cercanos a darse un beso, pero finalmente, no se dieron ninguno. Así mismo, realizaron unas cuantas piruetas con 'Cri Cri' cargando a Pamela López, pero que causó los celos de Paul Michael. Ya que durante todo el baile no dejó de mirarlos. 

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De esta manera, Pamela López hace todo lo posible para divertirse y ganar cada reto en 'La Granja VIP'. Es así como no dudó en cantar la canción "El Cervecero" que es el himno de Christian Cueva desde hace muchos años atrás y que incluso, sacó una versión junto a su actual pareja Pamela Franco, pero la influencer no se intimidó y lo cantó. 

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