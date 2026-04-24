Rosángela Espinoza revela que Pancho Rodríguez la bloqueó tras exponer chats: "Eso me parece de niños"

Rosángela Espinoza volvió a hablar de Pancho Rodríguez y sorprendió al contar que el chico reality la bloqueó en redes sociales. Lejos de molestarse, la 'Roucha' respondió con todo y hasta se burló de la actitud de su compañero.

Rosángela Espinoza afirma que Pancho Rodríguez la bloqueó

Rosángela Espinoza no se guardó nada y contó lo que pasó después de mostrar los chats de WhatsApp en "Esto es Guerra". Según explicó, Pancho Rodríguez la bloqueó en Instagram para que no pueda ver los mensajes.

La influencer aseguró que esta reacción llegó luego de que ella mostrara conversaciones entre ambos para aclarar los rumores. Según dice, no hay nada comprometedor, pero igual Pancho decidió tomar distancia.

"Bueno, ya dejar este tema ahí con respecto a Pancho. Me bloqueó en Instagram... ok, está bien. Ya saben por qué lo hizo para que yo no pueda tener acceso a los mensajes, porque según él yo le escribí por ahí y que habían mensajes y no hay absolutamente nada. La comunicación fue en WhatsApp ahí están los mensajes ya los mostré", dijo.

23.04.26 | Rosángela Espinoza asegura que Pancho Rodríguez la bloqueó tras exponer chats en EEG. Fuente: Instagram de Rosángela Espinoza pic.twitter.com/ljTgpTqdVF — @ghelanma (@ghelanma) April 24, 2026

Además, dejó en claro que todo lo que tenía que mostrar ya lo enseñó y que no tiene nada que ocultar. La 'chica reality' no dudó en criticar la actitud de Pancho y la calificó como inmadura. Para ella, bloquear a alguien no soluciona nada. Incluso dejó claro que no le afecta en lo más mínimo y que no le suma en nada lo que haga su compañero.

"Creo que a estas alturas estar haciendo eso me parece de niños. Y bueno cada uno hace lo que quiera con sus redes sociales y todo lo demás pero para qué hacer algo así no que no la debe no la teme así que me tiene sin cuidado", expresó. "Me bloqueó, ¿y? ¿acaso eso me suma? No. Yo ni lo sigo", sentenció.

También, la chica reality aseguró que hay mensajes que respaldan todo lo que dice. Señaló que ya fueron revisados por la prensa.

"América Espectáculos tiene todo. Ellos fueron quienes grabaron porque yo les enseñé mi Instagram y la conversación. Ahí está, la verdad siempre sale ganando", afirmó.

Efectivamente, para defender su versión, Rosángela mostró conversaciones de Instagram con Pancho a "América Espectáculos", horas antes. Ahí se pudo ver que los mensajes entre ambos eran normales, sin nada fuera de lugar.

"(Pancho dice que has borrado) Vamos a buscar si quieres. Yo Instagram no me comunico mucho", comentó antes de enseñar los chats.

Chats que muestran otra versión

En los mensajes difundidos se ve que ambos mantenían una relación cordial y de confianza. Incluso, Pancho le escribía con familiaridad. Cabe señalar que él había asegurado que ella le envió cinco mensajes para jugar pádel y que no respondió, pero los chats muestran que eso no fue así.

"Panchito. ¿Qué tal? Quisiera aprender padel. Me recomiendas uno", se lee en uno de los chats. A lo que él respondió: "Mi Roucha, ¿como estás?... Vamos un día, avísame. Hoy jugué 2 horas".

En conclusión, Rosángela Espinoza reveló que Pancho Rodríguez la bloqueó de Instagram tras exponer chats con él que probarían que no dijo la verdad. Mientras ella asegura que no hay nada que ocultar, él decidió bloquearla y tomar distancia. Por ahora, cada uno mantiene su postura. Pero en la farándula, cuando salen chats a la luz, la historia siempre da un nuevo giro.