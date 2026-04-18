Rosángela Espinoza encara a Pancho Rodríguez y asegura que lo choteó: "Un hombre despechado"

Rosángela Espinoza volvió a encender "Esto es Guerra" con un enfrentamiento con Pancho Rodríguez, pero en medio del cruce aseguró que hace años lo 'choteó', dejando entrever que él no habría superado ese episodio. Pero eso no fue todo. En medio del cruce, el programa revivió imágenes de un beso entre ambos que sorprendió a todos y volvió a poner sobre la mesa la historia que compartieron.

Rosángela Espinoza asegura que no le hizo caso a Pancho Rodríguez

Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez protagonizaron un fuerte cruce en "Esto es guerra" que dejó a muchos con la boca abierta. En pleno programa, ambos sacaron trapitos al aire y recordaron su pasado, generando tensión, risas y hasta momentos incómodos.

Todo empezó cuando Pancho tomó el micrófono para lanzar una queja contra la popular 'Chica selfie'. Pero lo que no imaginó fue que Rosángela le respondería sin filtros y con frases que encendieron el set en segundos. Fiel a su estilo, la chica reality le cuestionó su actitud y dejó entrever que su comportamiento tendría otro motivo.

"Yo no entiendo, Pancho, qué te está pasando últimamente. Algo pasa en ti que tienes algo contra mí, solamente conmigo. No sé si te gusto o es una obsesión. Como yo no te hice caso, te 'chotié', allí (ven) un hombre despechado", soltó Rosángela. "¿Qué?", reaccionó Pancho en un primer momento.

Sus palabras causaron risas en el estudio, pero también sorprendieron a más de uno, ya que insinuó que él aún tendría algo pendiente con ella. Pero Pancho no se quedó callado. De inmediato negó lo dicho por Rosángela y lanzó su propia versión de la historia. Según él, fue ella quien buscó acercarse en el pasado.

"Tengo los cinco mensajes que me escribías (diciendo) 'Pancho, enséñame a jugar pádel' y yo no te respondía", afirmó.

El comentario elevó aún más la tensión, dejando claro que ambos tenían recuerdos muy distintos de lo que pasó entre ellos. Rosángela volvió a tomar la palabra y aseguró que, hace años, Pancho intentó algo con ella, pero que nunca le dio oportunidad.

"Lo que pasa es que al menos tuviste dignidad. Porque hace cinco o seis, siete años atrás, yo nunca te hice caso y lo sabes", dijo sin dudar.

Revelan escenas antiguas de beso

El momento más comentado llegó cuando en el programa mostraron imágenes del pasado donde ambos aparecían juntos en escenas románticas dándose un apasionado beso. Esto sorprendió al público y alimentó aún más el debate. Ante esto, Rosángela aclaró su postura y le bajó la intensidad al tema.

"Chicos, no es inteligencia artificial. Eso pasó de verdad", dijo Mathías Brivio en el set, confirmando que sí hubo cercanía entre ellos. "No hay que negar que fue un buen beso, en la Academia. Fuimos muy profesionales los dos, no sé si él. Yo sí fui muy profesional", comentó. Luego remató con humor: "Eso pasó hace cuchucientos años".

Mientras el público pedía más show, pues gritaban "beso", algunos compañeros también opinaron. Karen Dejo incluso soltó una frase que encendió más el momento. Sin embargo, Rosángela marcó su distancia de inmediato

"Yo quiero miraditas por un dado extra...", señaló Karen. "No, no, no", acotó Pancho y Dejo continuó: "Tanto que se odian. Del amor al odio, uno nunca sabe", afirmó ella. De pronto, Rosángela intervino: "Mira, Dejo no estás sumando en este momento".

En conclusión, este enfrentamiento dejó claro que entre Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez hay historia. Aunque hoy se lancen dardos en vivo, el pasado sigue pesando. Y como siempre en "Esto es Guerra", el drama no termina, recién comienza.