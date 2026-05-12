Edson Dávila se defiende tras ser acusado de "traicionar" a Gisela Valcárcel: "Prefiero ser Judas con trabajo"

Edson Dávila habló abiertamente sobre la decisión que tomó de permanecer en América Televisión y no seguir a Gisela Valcárcel en sus nuevos proyectos. Aunque muchos lo acusaron de haber "traicionado" a la conductora, el popular 'Giselo' dejó en claro que no se arrepiente y defendió su elección.

Edson Dávila explica por qué no siguió a Gisela Valcárcel

En una reciente entrevista en el pódcast 'La Linares', Edson Dávila explicó por qué decidió quedarse en América Televisión y no seguir a Gisela Valcárcel en su nuevo proyecto, pese a haber trabajado varios años con ella en GV Producciones. El conductor señaló que priorizó su estabilidad laboral antes que dar un salto sin garantías.

"Cuando pasan los años, no tienes 20 y el trabajo lo tienes por doquier. Efectivamente, siento que no he cometido ningún error. Además, lo volvería a hacer", expresó, dejando claro que no se arrepiente de su decisión.

El popular 'Giselo' también recordó que, cuando le propusieron sumarse a la nueva etapa de GV Producciones, no había una propuesta concreta ni garantías de permanencia en el trabajo. Según indicó, esto fue clave para no arriesgarse a un cambio sin respaldo.

"Lamentablemente, los que se fueron a GV se han quedado sin trabajo. Gracias a Dios tomé esa decisión de quedarme en América. Es que no había nada seguro. Te decían: 'Vente conmigo, pero ya'. Pero ¿Qué hay? No hay todavía nada", precisó.

Asimismo, el conductor de 'América Hoy' se refirió a las críticas que recibió tras tomar esta decisión. Según contó, sintió que sería cuestionado sin importar el camino que eligiera, ya sea quedarse o irse junto a Gisela Valcárcel.

"Si me iba, el patero. Si me quedaba, Judas. Prefiero ser Judas con plata y con trabajo. Perdóname, pero si algo me caracteriza es que soy bien sincero", comentó Edson Dávila.

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Magaly criticó a Edson Dávila por "traicionar" a Gisela

Magaly Medina no dudó en lanzar duras críticas contra Edson Dávila luego de la reciente salida de Ethel Pozo de 'América Hoy'. La conductora puso en duda la lealtad del popular 'Giselo' hacia Gisela Valcárcel, señalando que sus palabras de agradecimiento no coinciden con sus decisiones laborales.

"Ay, qué agradecido que es... pero no se va con ella, la deja sola. 'Ay, soy muy agradecido', pero a la primera se zafó de la rubia", ironizó.

En conclusión, Edson Dávila dejó en claro que su decisión de quedarse en América Televisión y no seguir a Gisela Valcárcel estuvo marcada por la búsqueda de estabilidad laboral, descartando arrepentimientos pese a las críticas recibidas.