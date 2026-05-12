Karen Schwarz se emociona al dejar a sus hijas en su primer día de colegio en España: "Proceso duro"

Karen Schwarz y Ezio Oliva continúan adaptándose a su nueva vida en España junto a sus hijas. La pareja ya encontró colegio para las menores, quienes empezarán una nueva etapa académica tras dejar el Perú e instalarse en el país europeo.

Así fue el primer día de colegio de las hijas de Karen Schwarz

Ezio Oliva y Karen Schwarz compartieron en redes sociales el emotivo primer día de clases de sus hijas en España. Mientras acompañaban a las pequeñas al colegio, la exMiss Perú confesó que esta nueva etapa le estaba resultando más sensible y difícil de lo que esperaba.

"Yo más nerviosa que ellas", comentó entre risas cuando Ezio le preguntó cómo se sentía.

Por su parte, el cantante de Ádammo contó que no todo salió perfecto, ya que tuvieron algunos contratiempos antes de llegar al colegio. Según explicó, las menores asistieron con el uniforme incompleto y hasta tuvieron que cambiarse de ropa porque esperaban un clima cálido, pero finalmente el día estuvo frío.

Pese a ello, la familia mantuvo el entusiasmo por este importante momento. En las imágenes se puede ver cómo ambos padres despiden a sus hijas con abrazos y besos antes de que las profesoras las acompañaran a sus respectivas aulas.

@ezio.oliva Estos últimos meses hemos estado los cuatro construyendo juntos. Acompañándonos. Siendo refugio y soporte en medio de tantos cambios. Un nuevo país, nuevas rutinas, nuevos miedos... y también nuevas maneras de aprender a salir adelante, juntos, como familia. Y hoy, aunque suene gracioso, dejarlas en el colegio se sintió enorme. Como otro paso más de este nuevo comienzo que estamos viviendo. Supongo que de eso se trata crecer: de aprender a soltar un poquito mientras seguimos caminando juntos. A disfrutar el proceso, a abrazar cada etapa y a seguir agradeciendo todo lo bueno que nos está pasando ♥️ ♬ sonido original - Ezio Oliva

Karen Schwarz se quiebra en el primer día de clases de sus hijas

Después de despedirse de sus hijas en el colegio, Karen Schwarz se mostró bastante sensible y terminó quebrándose al hablar de lo difícil que estaba siendo acostumbrarse a esta nueva dinámica familiar.

"¿Cómo no voy a llorar? Tantos meses con mis gorditas", expresó conmovida.

Por su parte, Ezio Oliva intentó tranquilizarla y aseguró que, aunque el proceso ha sido difícil, también ha significado mucho aprendizaje para toda la familia.

"Ay, amorcito, ya tocaba que empiecen esta nueva etapa (...) Ha sido un proceso duro, pero lindísimo y de mucho aprendizaje. Seguimos avanzando", sentenció.

Además, el cantante acompañó el video con un reflexivo mensaje sobre el proceso de adaptación que vienen afrontando desde su llegada a España y lo significativo que fue dejar a sus hijas en el colegio.

"Y hoy, aunque suene gracioso, dejarlas en el colegio se sintió enorme. Como otro paso más de este nuevo comienzo que estamos viviendo. Supongo que de eso se trata crecer: de aprender a soltar un poquito mientras seguimos caminando juntos", escribió el cantante.

En conclusión, Karen Schwarz y Ezio Oliva dejaron ver el lado más emocional del primer día de clases de sus hijas en España, mostrando que, pese a los nervios y cambios, vienen aprendiendo a adaptarse juntos a su nueva vida lejos del Perú.