Karen Schwarz reveló que la ausencia de Ezio Oliva generaba crisis en sus hijas: "Reclamaban por él"

A inicios de abril, Karen Schwarz y Ezio Oliva iniciaron una nueva etapa de sus vidas tras mudarse de manera definitiva a España junto a sus dos hijas. En una entrevista, la pareja revela las razones que los llevaron a mudarse como familia.

Juntos como familia en España

La pareja se instaló en su nuevo hogar prácticamente desde cero, con pocos muebles y en pleno proceso de adaptación, mientras el cantante apuesta por impulsar su carrera artística en el extranjero. En una conversación en el programa de 'Magaly TV: La Firme', Karen Schwarz y Ezio Oliva han contando cómo decidieron irse a vivir a España.

"Yo vi que Ezio tomaba mucho riesgo y las relaciones a distancia, no funcionan. No lo hemos hecho por eso, sino porque desde el 2019 Ezio ha estado haciendo esta ida y venida de México a Perú. Luego, vino pandemia y probó en España, entonces se iba por dos meses a más", cuenta.

Es así como después revela que esta situación por el éxito del artista estaba afectando la estabilidad de sus hijas, que notaban la ausencia de su padre por largos meses.

"Mis hijas empezaron a sentir cuando papá se iba, sobre todo la mayor que lloraba, reclamaba y pedía por él. Mi aventura no es solo por el amor que le tengo, sino también tengo sueños personales y la estabilidad de mis hijas", declaró.

Karen Schwarz emprenderá

Así mismo, la exconductora de televisión señala que pretende continuar con su carrera empresarial en Europa. Afirma que ha tenido éxito con su empresa tras cuatro años de su lanzamiento y que ahora, apunta a abrir una tienda en España para seguir realizando sus sueños.

"Amo ser ama de casa, pero también amo ser empresaria, es ahí donde quiero abrir 'Valente' aquí en España y se me ha abierto la posibilidad gracias a muchas peruanas que me han escrito, creo que todos podemos ir construyendo aquí una vida profesional", cuenta la joven en la entrevista con Magaly Medina.

De esta manera, Karen Schwarz realiza una entrevista junto a su esposo Ezio Oliva para el programa de Magaly Medina, donde va contando cómo decidieron mudarse toda la familia a España. Esto a causa de que el cantante viene despegando con fuerza sus presentaciones en Europa y su ausencia en su hogar en Lima no ayuda a la estabilidad de sus hijas, por ello decidieron irse todos juntos.