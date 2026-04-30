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'Prima' de Samahara Lobatón muestra pruebas de propuesta tras negación de Youna: "Mitómana nunca"

Ante la negación de Youna sobre una propuesta de matrimonio, Melody Cortez saca pruebas de la aparente pedida de mano mostrando el anillo de compromiso.

'Prima' de Samahara Lobatón muestra pruebas de la propuesta de Youna
'Prima' de Samahara Lobatón muestra pruebas de la propuesta de Youna (Composición Karibeña)
30/04/2026

Hace unos días, Melody Cortez se ha convertido parte de la farándula luego de que revelara haber sido pareja de Youna, antes de Samahara Lobatón. Así mismo, reveló que el barbero le había pedido la mano y como él lo negó, salió a mostrar las pruebas. 

Melody saca pruebas de su propuesta de matrimonio

Después de haberse presentado en el programa digital 'Q' Bochinche', Melody Cortez volvió a comunicarse con el canal de streaming para demostrar que dijo la verdad sobre la propuesta de matrimonio de Youna en el pasado. Así mismo, decidió compartir un video del 8 de junio de 2024 donde se observa cómo ella estaba en un helicóptero y luego, muestra el anillo que lleva puesto. 

Así mismo, decidió responder al barbero tras decir que no fue un propuesta de matrimonio. Ante esto, la 'prima' de Samahara Lobatón afirma que no es una persona mitómana y manda la prueba del video, aunque no aparezca Youna en la grabación. 

"No entiendo, ¿Entonces yo me inventé el matrimonio, la avioneta y todo? ¡Wow! ¿Tan mentirosa soy? No, mitómana nunca. Aquí están las pruebas. Yo hablo con pruebas, sino no hablo", expresó. 

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¿Qué reveló la 'prima' de Samahara?

Luego de su entrevista para 'Q' Bochinche!', Melody Cortez continuó respondiendo a la prensa tras revelar que el barbero le habría pedido la mano dos años y que incluso, se habría dado en un helicóptero volando en Miami. Además, reveló que habrían convivido juntos y ella habría dado en alguna ocasión la pensión de su menor hija pagando a Samahara Lobatón

 fue consultada por la pedida de mano que Youna le hizo a Samahara Lobatón, quien se encuentra en 'La Granja VIP'. Su reacción no pasó desapercibida y sorprendió a más de uno.

"Su próximo matrimonio ¿cuándo va ser? Primero hay que divorciarse para pedir matrimonio de nuevo", afirmó, dejando entrever una delicada situación sobre el estado civil del barbero.

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