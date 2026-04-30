¡Derrochando sensualidad! Pamela López y Pablo Heredia practican baile bajo la lluvia

Dentro del programa de convivencia 'La Granja VIP', las cosas se encuentran más picantes que nunca y ahora, los participantes competirán en un baile sensual bajo la lluvia. Ahora, Pamela López y Pablo Heredia llaman la atención por su baile sensual en sus prácticas.

Baile sensual de Pamela y Pablo Heredia

En el reality 'La Granja VIP' realizan concursos cada semana donde cada uno de los integrantes se prepara para presentar un baile con un compañero al azar. En ese sentido, Pamela López le toca bailar con Pablo Heredia bajo la lluvia, aunque parece que los participantes no se han llevado muy bien durante la convivencia, ahora realizarán una coreografía sensual juntos.

Según se ha visto en las imágenes, Pamela López está colaborando junto al actor argentino para hacer una buena presentación mostrando la gran sensualidad de demostrarán en el escenario. Aún se desconoce si Paul Michael podría sentirse afectado por este baile, ya que los participantes estarán muy cercanos con los pasos de baile.

Pamela López discute con Paul Michael

El tenso momento ocurrió tras una fiesta en 'La Granja VIP', donde Paul Michael había tomado de más, pese a haberle prometido a Pamela López que no lo haría. Al finalizar la celebración, ella le reclamó por lo sucedido.

En medio de la discusión, él intentó salir con la excusa de ir a la bodega de producción a buscar una crema, pero Pamela trató de detenerlo, lo que terminó intensificando el conflicto. En ese momento, el cantante aseguró que ella estaba intentando manipularlo.

"¿Tengo que hacerte caso?, me están manipulando, pero si te estoy diciendo respeta mi decisión y yo respeto tu decisión de lo que tu no podemos hacer, ¿por qué no respetas mi decisión?", insistía el chalaco.

Por su parte, la trujillana le dijo que intentaba evitar que siguiera tomando con el 'Team Víboras' para que no quedara mal. También le recordó que buscaba prevenir otro enfrentamiento con Diego Chávarri, lo que incomodó al cantante, quien la cuestionó por haberse burlado del tema en vivo y le hizo un reclamo cargado de celos.

De esta manera, Pamela López se encuentra en un momento tenso con Paul Michael. Ahora, el próximo baile sensual que hará la influencer con el argentino Pablo Heredia podría iniciar otra discusión entre la pareja, que lleva varias semanas en medio de discusiones por celos y reclamos por aparente 'manipulación', según ellos mismos han revelado.