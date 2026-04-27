Daniela Darcourt sobre garantías de Yahaira Plasencia contra Magaly Medina: "Me parece un exceso"

El conflicto entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia continúa generando controversia en la farándula local, luego de que la cantante solicitara garantías personales. En medio de esta nueva polémica, Daniela Darcourt no dudó en pronunciarse y dar su opinión sobre la medida adoptada por su colega.

Daniela Darcourt opina sobre Yahaira Plasencia y Magaly Medina

Recientemente, Yahaira Plasencia anunció que la Prefectura de Lima le otorgó garantías personales contra Magaly Medina para frenar una presunta violencia psicológica en su contra. La cantante expresó su deseo de que otras mujeres también hagan valer sus derechos si se sienten vulneradas.

En medio de esta situación, Daniela Darcourt participó en el programa 'Q' Bochinche!', donde se pronunció sobre lo ocurrido con su excompañera de Son Tentación. La cantante cuestionó la medida tomada y consideró que el tema resulta excesivo frente a otras problemáticas más urgentes.

"Para mí el tema de las garantías me parece un exceso, porque Magaly, por más que sea lengua suelta y a veces se exceda con algunos comentarios, el hecho de ir a las entidades a pedir esto invalida lo que ella misma dijo sobre que las mujeres no deben sentirse vulneradas. Hay muchas mujeres que tienen otras prioridades, que no tienen un juicio en meses o años y que siguen esperando justicia. Esa es la gente que realmente merece prioridad", señaló.

Asimismo, Darcourt aclaró que su opinión no busca desestimar lo que pudo sentir Yahaira Plasencia, pero sí marcar una diferencia con situaciones de mayor gravedad que se viven fuera del ámbito mediático.

"No invalido que se haya sentido mal por las palabras vertidas por Magaly, pero no me vas a pretender poner tu denuncia en la cara con un speech que no se compara a lo que muchas mujeres en sus realidades están viviendo", agregó.

Finalmente, la cantante de 'Señor Mentira' también criticó el manejo mediático que, según su percepción, se le da a este tipo de situaciones dentro de la farándula local.

"Para todas las personas que utilizan el empapelar a la gente así porque sí, porque quieren salir en pantalla, porque la farándula en nuestro país se ha acostumbrado a que si salgo y digo que me han hecho daño y me hago la víctima tengo la popularidad", sostuvo.

Magaly explota contra Yahaira Plasencia tras recibir garantías

Tras conocerse que Yahaira Plasencia recibió garantías personales, Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre la medida adoptada por la cantante. Desde su programa, la conductora cuestionó duramente la decisión y sugirió que detrás de ello habría una intención mediática.

"A dos payasos se les ha ocurrido armar un espectáculo para ganar el favor y la misericordia de la opinión pública y de las autoridades", mencionó en su espacio televisivo.

En conclusión, Daniela Darcourt cuestionó a Yahaira Plasencia por solicitar garantías personales en medio de su conflicto con Magaly Medina, considerando la medida un exceso y pidiendo que las autoridades prioricen casos de mayor urgencia fuera del espectáculo mediático.