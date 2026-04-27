Yahaira Plasencia luce lujoso bolso que sería regalo de Luis Fernando Rodríguez: ¿Cuál es su precio?

Yahaira Plasencia volvió a estar en el centro de la atención luego de mostrar en sus redes sociales un lujoso bolso. Según se comenta, habría sido un regalo de su pareja, Luis Fernando Rodríguez, por su reciente cumpleaños.

Luis Fernando habría regalado lujoso bolso a Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia lució en redes sociales un lujoso bolso que, según se comenta, habría sido un obsequio de su pareja, el empresario Luis Fernando Rodríguez. Todo empezó cuando en el programa "América Hoy" pusieron en duda si la salsera había recibido un detalle especial por su cumpleaños. Incluso, Janet Barboza dejó entrever que no se había visto ningún regalo llamativo del empresario.

Tras ello, Yahaira Plasencia mostró orgullosa un bolso de marca internacional en su historia de Instagram. Y habría dejado en claro que sí hubo regalo y que además fue de lujo. En el video que compartió, la intérprete leyó el mensaje que venía con el obsequio.

"Tu magia es brillar hoy y siempre", dijo la salsera, mientras enseñaba la tarjeta del obsequio en su publicación.

@ameg_pe 27.04.26 | Yahaira Plasencia presume lujoso bolso que sería regalo de Luis Fernando Rodríguez. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Luego, visiblemente feliz, no dudó en expresar lo mucho que le gustó. El accesorio llamó la atención de inmediato, ya que se trata de un bolso de la reconocida marca Louis Vuitton, una de las más exclusivas en el mundo de la moda.

"Me encanta. Mi bolso, me encantan las carteras grandes. Amo", comentó Yahaira, dejando ver que el detalle fue totalmente de su estilo.

Este sería el precio del bolso

Según se comentó en el mismo programa de televisión, el modelo sería un Speedy 25 de Louis Vuitton, cuyo precio estaría cerca de los 1,600 euros. Al hacer el cambio a moneda peruana, el bolso costaría 6,492 soles, lo que lo convierte en un regalo bastante costoso y llamativo.

Sin embargo, pese al precio, en el set de "América Hoy" volvieron los comentarios. Janet Barboza señaló que esperaba un detalle aún más caro, considerando la posición económica del empresario. Lo cierto es que Yahaira se mostró tranquila y feliz en su historia, dejando claro que está disfrutando su momento sin prestar mucha atención a los comentarios.

En conclusión, el bolso de lujo de Yahaira Plasencia no solo llamó la atención por su precio, sino también por la polémica que generó en televisión y redes. El detalle, que habría sido un regalo de Luis Fernando Rodríguez, también puso el foco en su relación. A pesar de los comentarios, la salsera dejó claro que está feliz y disfruta su momento sin dar importancia a las críticas.