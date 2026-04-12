Laura Spoya se incómoda tras ser encarada por 'Metiche' sobre Sebastián Gálvez: "Tengo derecho a oficializar"

Laura Spoya vuelve al centro de la atención tras ser captada en Jamaica junto a Sebastián Gálvez, con quien ha sido vinculada. Las imágenes reavivaron los rumores de un posible romance y generaron reacciones en redes y programas de espectáculos. En medio de la polémica, la exreina de belleza se pronunció en televisión.

Laura Spoya responde a rumores y marca distancia sobre su vida personal

Durante la reciente emisión de "Al Sexto Día", Laura Spoya participó en una conversación con Kurt Villavicencio sobre relaciones con personas menores, conocidas como "colágenos". En ese contexto, el conductor la puso en aprietos al mencionar al joven con quien ha sido vinculada.

"Los colágenos están de moda", comentó Spoya en tono distendido, lo que dio pie a la intervención de Villavicencio, quien no dudó en bromear sobre su situación personal. "Y tú sabes de colágenos, Laura. Yo conozco a tu colágeno, tu amigo, es guapo. Le gusta el fútbol", expresó el conductor, provocando risas en el set.

Ante la insistencia, el presentador le sugirió que no habría nada de malo en confirmar públicamente su relación con Sebastián Gálvez. Sin embargo, la modelo optó por una respuesta firme, dejando en claro que será ella quien decida cuándo y cómo hacer oficial cualquier vínculo sentimental.

"No tiene nada de malo que yo tenga una relación con alguien porque soy una mujer soltera hace tiempo. Sin embargo, tengo el derecho de oficializar y no oficializar a quien yo quiera", afirmó, subrayando su autonomía frente a la presión mediática.

Sus declaraciones reflejan una postura clara: proteger su vida privada y evitar exponer detalles personales antes de considerarlo necesario.

Magaly responde a los pedidos de Laura

En su programa 'Magaly TV: La Firme', la periodista ha decidido responder tras el pedido que le hizo Laura Spoya en su podcast 'La Manada'. En ese sentido, la 'urraca' afirma que la exreina de belleza parece que nunca le ha prestado atención y que además, ella no se dedica a ayudar a otras personas con terapia.

"Laura Spoya es bien descarada, encima dice 'ya pues Magaly aconséjame con qué tipo de hombre debo salir', no te hagas la ingenua. No aprendió nada, me desgasto acá hablando a cada rato dando lecciones de coach y de vida y ella no escuchó nada. Para empezar, yo no tengo que decir a ti con quien diablos vas a salir, yo terapia no hago", declaró.

Así mismo, la conductora de televisión afirma que Laura ya sabría que tipo de hombres quisiera tener a su lado y que el joven con quien ha sido vista, no sería el indicado porque sino ya lo habría oficializado y no escondido.

"Primero, no los escondas, si lo pones de clandestino es porque te avergüenzas, si sientes eso debes saber que ahí no es. Si tú no te luces con un pata porque te da roche, ahí tu consciencia te está diciendo 'ese no es', será tu 'good time', pero jamás las cualidades que tú sabes que necesitas para oficializar a alguien. Eso no te lo voy a decir yo, esos errores los cometes tú solita", añadió.

En conclusión, la situación entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez continúa generando especulación, especialmente por la decisión de la modelo de no confirmar públicamente su vínculo. Mientras ella defiende su derecho a la privacidad, las opiniones externas, como la de Magaly Medina, mantienen el tema en la agenda mediática.