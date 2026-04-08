Israel Dreyfus expone que los conductores de 'La Manada' cobraban S/40 mil: "Con uno pagas toda la producción"

El regreso del pódcast 'La Manada', conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, no ha pasado desapercibido tras la polémica generada por sus recientes escándalos. En medio de este contexto, Israel Dreyfus sorprendió al revelar a cuánto ascendían los sueldos de los conductores del programa.

Israel Dreyfus revela los sueldos de los conductores de 'La Manada'

Recientemente, en el pódcast de María Pía Copello, 'Sin más que decir', se abordó el regreso de 'La Manada' y la salida de su productor Abneer Robles tras una crisis de imagen del equipo. En ese contexto, Flor Ortola le consultó a Israel Dreyfus si podía revelar cuánto cobraban los conductores del programa.

En un inicio, el exchico reality evitó dar cifras exactas por temas de seguridad, aunque dejó entrever que se trataba de montos bastante elevados. Sin embargo, la insistencia de Ortola terminó por sacar más información de lo esperado.

"Lanzo un número y tú me dices si es más o menos ¿S/30 mil?", preguntó.

Ante ello, Dreyfus hizo una seña indicando que la cifra era mayor, lo que llevó a conductora argentina a seguir intentando con otros montos, cada vez más altos.

"¿Más? ¿S/35 mil? ¿S/38 mil? Cambio de número, me muero, ¡¿S/40 mil?!", dijo, completamente sorprendida.

La reacción en el set no se hizo esperar y el asombro fue generalizado. Incluso, el equipo de producción de María Pía Copello bromeó con retirarse, mientras Yiddá Eslava comentó que con esos montos ya no habría presupuesto en 'El Satélite', canal donde se transmite 'La Manada'. En ese momento, Israel Dreyfus lanzó una frase que sorprendió a todos y dejó entrever lo elevados que serían los sueldos.

"Con el sueldo de uno (de 'La manada') pagas toda la producción, toda la planilla", expresó.

Pese a ello, María Pía Copello aclaró que, si bien se pueden especular algunas cifras, no es posible confirmarlas con exactitud sin conocer los contratos de los conductores.

"Son cosas que se escuchan por ahí, pero no hemos visto pues nosotros los contratos, no podemos afirmar", añadió.

Abneer Robles abandonó 'La Manada'

El pasado 6 de abril, durante el regreso de 'La Manada', Mario Irivarren, Gerardo Pe y Laura Spoya anunciaron la salida de Abneer Robles, productor y cocreador del pódcast. En su lugar, informaron que se sumará el creador de contenido Christian Company.

Según explicaron, la decisión responde a que Robles busca enfocarse en nuevos proyectos personales, aunque seguirá ligado al equipo de forma cercana.

"Desde hoy Abner ya no forma parte, vamos a decir, presencial de La Manada. Y digo presencial porque él siempre va a ser parte de esta familia, porque hay que darle el mérito y reconocer que este proyecto existe gracias a Abner", mencionó Irivarren.

En medio de este anuncio, cobraron fuerza las declaraciones de Israel Dreyfus, quien sorprendió al revelar que los conductores de 'La Manada' manejaban sueldos elevados.