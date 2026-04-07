Onelia Molina se realizó prueba de ETS tras ampay de Mario Irivarren: "Si no te cuidas, nadie lo hará por ti"

La chica reality Onelia Molina decidió compartir un importante mensaje tras el ampay de Mario Irivarren con jovencitas en Argentina, donde se especula que serían damas de compañía. Ante esto, la odontóloga señaló que decidió realizarse exámenes como prevención.

Onelia Molina se somete a prueba de ETS

A través de sus redes sociales, Onelia Molina compartió una publicación donde informaba a sus seguidores que se realizó una revisión importante por el bienestar de su salud. Esto a raíz de unas semanas de haberse separado de Mario Irivarren por infidelidad con mujeres en Argentina.

"Hace unos días fui al ginecólogo y más allá de la rutina, fue un llamado a cuidarme. Después de todo lo que viví, entendí que mi bienestar es prioridad. Si no te cuidas tú, nadie lo hará por ti", expresó inicialmente.

Según reveló la chica reality, se sometió a una evaluación ginecológica general, ecografía, medición del pH vaginal, también pruebas de VPH (virus del papiloma humano) e ITS (infección de transmisión sexual) y exámenes de microbioma vaginal.

Además, la joven dentista decidió aconsejar a las mujeres que le siguen para que se realicen los varios exámenes correspondientes para que se cuiden por sí mismas como una forma de amor propio.

"A veces creemos que "si no duele, no pasa nada", pero la verdad es que hay cosas como el Virus del Papiloma Humano que pueden estar en silencio... y solo un control a tiempo puede detectarlas. Ir al ginecólogo no es solo una cita más, es un acto de amor propio, de responsabilidad contigo, con tu cuerpo y con tu paz mental", declaró la joven odontóloga.

Historia de Onelia Molina

La infidelidad de Mario Irivarren

Magaly Medina mostró hace casi dos semanas imágenes de Said Palao y Mario Irivarren en un yate con mujeres en Argentina celebrando la despedida de soltero de un amigo cercano. Ante esto, Onelia Molina terminó con la 'calavera coqueta' y hasta el momento, Alejandra Baigorria no ha decidido si terminará su matrimonio con el chico reality, con quien se casó hace menos de un año.

De esta manera, Onelia Molina ha decidido compartir una importante decisión en sus redes sociales revelando que se sometió a examen de ETS y mucho más por su bienestar íntimo. Esto a causa de la infidelidad de Mario Irivarren con otras mujeres en la despedida de soltero que acudió en Argentina con Said Palao y Patricio Parodi.