Ale Baigorria podría demorarse un año en decidirse sobre Said Palao: "Lo que dicte mi corazón"

Desde el ampay de Said Palao, Alejandra Baigorria aún no ha decidido si dar por terminado su matrimonio o continuar, pero por el momento se han mantenido distanciados en los viajes que realiza la empresaria. Ahora, la 'gringa' señala que su decisión podría demorarse mucho más.

¿Alejandra Baigorria perdonará a Said Palao?

El programa 'Amor y Fuego' estuvo en una entrevista con Alejandra Baigorria en su viaje familiar por Semana Santa, donde Said Palao brilló por su ausencia. Tras ser consultada sobre su matrimonio con el chico reality, esto respondió la empresaria.

"La decisión la voy a tomar yo y como digo, me puedo demorar un año si quiero y nadie tiene por qué juzgarme. El tema está ahí, estoy tranquila y haciendo las cosas a mi manera, que en su momento ya lo sabrán", declaró.

En otro momento, la 'gringa' comenta que ella sabrá qué decisión tomar y que se tomará el tiempo necesario porque se trata de su vida, por más que otros hablen de cómo debería actuar.

"Voy a tomar una decisión por lo que dicta mi corazón y por lo que dicta lo que yo siento, al final, todos acá van a dormir a sus casas y a nadie le importa mi vida, la única que va a ver si es feliz o no soy yo", agregó.

Los seguirán viendo juntos

En otro momento, Alejandra Baigorria señala que efectivamente seguirán viéndola con Said Palao porque tienen varios proyectos juntos y que según su manera de trabajar, será así y no tiene por qué dar explicaciones a nadie sobre su vida.

"Van a verlo en mi peluquería, van a verlo en la casa y es lo que va a pasar, van a seguir viendo porque nosotros estamos llevando las cosas de una forma a nuestra manera o al menos a mi manera. No tengo por qué darle explicaciones a nadie de las cosas que yo hago o dejo de hacer, al final es una decisión que es mía", señaló.

De esta manera, la empresaria Alejandra Baigorria ha señalado que aún no decide si se divorciará de Said Palao o continuará con su relación como esposos, y que nadie tiene que presionarla para decidir rápido porque podría tardarse hasta un año. Así mismo, afirma que el chico reality seguirá siendo captado en su casa o en su peluquería porque tiene varios proyectos juntos y es su forma de trabajar.