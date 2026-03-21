RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿AMIGAS?

¡Luciana Fuster y Flavia Laos juntas! Las exparejas de Patricio Parodi se lucen en evento musical

Por medio de sus redes, Luciana Fuster y Flavia Laos sorprendieron a sus seguidores al compartir videos juntas después de mucho tiempo peleando por Patricio Parodi.

Luciana Fuster y Flavia Laos se lucen juntas
Luciana Fuster y Flavia Laos se lucen juntas (Composición Karibeña)
21/03/2026

El joven Patricio Parodi ha estado con varias mujeres bellas de la farándula, pero lo que más controversia causó fue cuando estuvo con Flavia Laos y después con Luciana Fuster. Ambas estuvieron en una riña pública durante varios años, pero hoy reaparecieron juntas. 

Flavia Laos y Luciana Fuster juntas

A través de las redes sociales, las modelos Flavia Laos y Luciana Fuster sorprendieron a todos sus fanáticos tras ser captados juntas en un evento musical. Ambas influencers fueron invitadas de parte de una marca de belleza al evento Estéreo Picnic en Colombia junto a otras artistas perunas más. 

En los videos se puede ver cómo ambas se encuentran emocionadas para disfrutar el evento mostrando la exclusividad dle lugar. Así mismo, ambas modelaron juntas mostrando una gran energía, y después, estuvieron bailando juntas hasta el término del show

Las redes sociales viralizaron este momento tan icónico, ya que ambas tuvieron una riña durante años por Patricio Parodi. A pesar de que Fuster ya no estaba con el chico reality, no se veía una reconciliación a la vista. Por ello, tras ver a las dos juntas nuevamente el público pensó que se trata de la IA. 

@flavialaos.love Flavia Laos con @Maybelline NY 💕 en el Estéreo Picnic 🇨🇴#flavialaos #lucianafuster #fyp #Viral #parati ♬ KAWASAKI - SANTOS BRAVOS

Onelia Molina dedica tierno mensaje a su hermano tras ampay de Mario Irivarren: "El amor incondicional"
Lee también

Onelia Molina dedica tierno mensaje a su hermano tras ampay de Mario Irivarren: "El amor incondicional"

¿Cómo ha sido sus peleas?

La relación entre Flavia Laos y Luciana Fuster ha estado marcada por años de distanciamiento e indirectas, principalmente a raíz de sus vínculos sentimentales con Patricio Parodi. 

Cuando Luciana comenzó una relación con Patricio Parodi poco después de que este terminara con Flavia. La influencer sugirió que Luciana no tenía "códigos de amistad", a lo que Luciana respondió que solo debía respeto a sus amigas verdaderas. Pese a sus diferencias personales, Flavia expresó públicamente en noviembre de 2023 que se debía apoyar a Fuster en su rol como Miss Grand International. 

Actualmente, ambas han seguido adelante con sus vidas sentimentales. Luciana mantiene una relación con el músico Juan Morelli desde 2024, mientras que Flavia Laos se mantiene soltera, aún en busca de un amor que la respete. Al parecer, después de mucho tiempo las jóvenes decidieron limar asperezas y volver a unirse en un evento musical impulsado por una marca de belleza.

Melissa Paredes regresa a la conducción en "Estás en todas" junto a Choca Mandros y Ximena Dávila
Lee también

Melissa Paredes regresa a la conducción en "Estás en todas" junto a Choca Mandros y Ximena Dávila

De esta manera, Flavia Laos y Luciana Fuster han decidido dejar atrás las riñas por Patricio Parodi y la la falta de códigos entre amigas. Ambas aparecieron juntas en Colombia para un show, donde se les vieron felices y disfrutando del show como si tuvieran un vínculo de amistad nuevamente. 

Temas relacionados flavia laos juntas Luciana Fuster Patricio Parodi

Siga leyendo

Lo Más leído

Francho Sierralta, amigo casado de Mario y Said, toma drástica decisión tras ampay en Argentina

Said Palao y Mario Irivarren captados con mujeres en un yate en Argentina ¿Qué dirán Alejandra y Onelia?

Carlos Alcántara y su esposa, Jossie Lindley, aparecen juntos tras su separación en boda de su hijo

Stiven Franco anuncia su salida de La Bella Luz: "Esto no es un adiós, sino el cierre de un capítulo"

Productor de eventos Jhon Leyva perdió la vida en ataque armado tras concierto en San Martín de Porres

últimas noticias
Karibeña