¡Luciana Fuster y Flavia Laos juntas! Las exparejas de Patricio Parodi se lucen en evento musical

El joven Patricio Parodi ha estado con varias mujeres bellas de la farándula, pero lo que más controversia causó fue cuando estuvo con Flavia Laos y después con Luciana Fuster. Ambas estuvieron en una riña pública durante varios años, pero hoy reaparecieron juntas.

Flavia Laos y Luciana Fuster juntas

A través de las redes sociales, las modelos Flavia Laos y Luciana Fuster sorprendieron a todos sus fanáticos tras ser captados juntas en un evento musical. Ambas influencers fueron invitadas de parte de una marca de belleza al evento Estéreo Picnic en Colombia junto a otras artistas perunas más.

En los videos se puede ver cómo ambas se encuentran emocionadas para disfrutar el evento mostrando la exclusividad dle lugar. Así mismo, ambas modelaron juntas mostrando una gran energía, y después, estuvieron bailando juntas hasta el término del show.

Las redes sociales viralizaron este momento tan icónico, ya que ambas tuvieron una riña durante años por Patricio Parodi. A pesar de que Fuster ya no estaba con el chico reality, no se veía una reconciliación a la vista. Por ello, tras ver a las dos juntas nuevamente el público pensó que se trata de la IA.

¿Cómo ha sido sus peleas?

La relación entre Flavia Laos y Luciana Fuster ha estado marcada por años de distanciamiento e indirectas, principalmente a raíz de sus vínculos sentimentales con Patricio Parodi.

Cuando Luciana comenzó una relación con Patricio Parodi poco después de que este terminara con Flavia. La influencer sugirió que Luciana no tenía "códigos de amistad", a lo que Luciana respondió que solo debía respeto a sus amigas verdaderas. Pese a sus diferencias personales, Flavia expresó públicamente en noviembre de 2023 que se debía apoyar a Fuster en su rol como Miss Grand International.

Actualmente, ambas han seguido adelante con sus vidas sentimentales. Luciana mantiene una relación con el músico Juan Morelli desde 2024, mientras que Flavia Laos se mantiene soltera, aún en busca de un amor que la respete. Al parecer, después de mucho tiempo las jóvenes decidieron limar asperezas y volver a unirse en un evento musical impulsado por una marca de belleza.

De esta manera, Flavia Laos y Luciana Fuster han decidido dejar atrás las riñas por Patricio Parodi y la la falta de códigos entre amigas. Ambas aparecieron juntas en Colombia para un show, donde se les vieron felices y disfrutando del show como si tuvieran un vínculo de amistad nuevamente.