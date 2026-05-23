Israel Dreyfus revela cómo es trabajar con María Pía Copello: "Es maniática de la perfección"

Israel Dreyfus sorprendió al revelar cómo es trabajar con María Pía Copello en su nueva etapa dentro del streaming. El exchico reality contó que la conductora ha sabido reinventarse muy bien luego de dejar la televisión y ahora busca hacerse un espacio fuerte en YouTube.

Como se sabe, María Pía apostó por el mundo digital con su canal "+QTV" y uno de sus formatos es el pódcast "Sin más que decir", donde comparte conducción con Israel Dreyfus, Diana Sánchez y Flor Ortola.

Israel Dreyfus habla de María Pía Copello

Durante una entrevista, Israel Dreyfus fue consultado por su experiencia trabajando junto a María Pía Copello, su compañera en "Sin más que decir". El modelo aseguró que ambos han logrado una buena química frente a cámaras y que la exanimadora infantil se adaptó rápido al estilo del streaming.

"Con María Pía increíble. Es un vacilón. Es maniática de la perfección sí. Al principio le costó el cambió de conducción de la televisión al streaming, pero ahorita está pulidísima, chévere. Es otra faceta. Se ha sabido reinventar y ya le agarró la vibra. No es tan fácil como parece", señaló Dreyfus.

Con esta frase, Israel dejó ver que María Pía es bastante exigente cuando se trata de su trabajo. Aunque usó el término "maniática de la perfección", lo dijo como una forma de resaltar que la conductora cuida cada detalle de sus proyectos.

El exchico reality forma parte de "Sin más que decir", programa donde se han mostrado dinámicas, entrevistas y conversaciones más relajadas. En este espacio, Israel Dreyfus, María Pía Copello, Diana Sánchez y Flor Ortola han demostrado buena conexión y confianza frente a cámaras.

"Hay muy buen match. Ahorita Diana Sánchez, Flor Ortola. (¿Con es grupo han formado mejor que con el primero?) Lo que pasa es que el primero éramos muchos, éramos seis personas, que a un par yo los conocía: hola y chau, prácticamente. Sentar a seis desconocidos es complicado... Complicidad, química, meterte una juerga aunque sea", mencionó frente a las cámaras de Trome.

María Pía Copello decidió meterse de lleno al mundo digital después de varios años en televisión. Ahora busca crecer en YouTube, una plataforma donde los contenidos deben ser rápidos, entretenidos y cercanos al público.

Israel también se sincera sobre su vida personal

Además de hablar de su trabajo con María Pía Copello, Israel Dreyfus también ha compartido detalles muy personales de su historia familiar. En una entrevista anterior, el exintegrante de "Esto es guerra" contó que su figura materna fue su tía Regina.

"Mi mamá biológica no me crio. Mi crio mi papá y mis abuelos. Y mi figura materna cercana era mi tía, tenía su matrimonio, nunca pudo tener hijos. Mi mamá biológica también me veía, pero no como mi mamá. No hay resentimientos, no hay traumas de por medio, es lo que me tocó y listo. Mi figura materna es mi tía Regina, es mi madre", expresó.

@magaly.podcast ¿Quién es la verdadera mujer detrás del hombre en el que se convirtió Israel Dreyfus? 👩‍👦❤️ Dejando de lado la ironía, Israel se pone serio para hablar de su crianza y corona a su tía Regina como su verdadera madre, quien sacrificó hasta su propio matrimonio por sacarlo adelante. 🥺🙌 Una historia de pura gratitud, libre de traumas y resentimientos. Mira la entrevista completa en nuestro canal de youtube. #IsraelDreyfus #HistoriaDeVida #MagalyMedinaPodcast ♬ sonido original - Magaly podcast

El modelo también reveló que su tía hizo grandes sacrificios por él. Según contó, incluso tuvo que dejar aspectos importantes de su vida personal para criarlo.

"Sacrificó muchas cosas, incluso su matrimonio por mí porque le dieron a escoger", declaró el exchico reality.

En conclusión, Israel Dreyfus destacó la nueva etapa de María Pía Copello en el streaming y aseguró que la conductora ha sabido reinventarse lejos de la televisión tradicional. Aunque la describió como "maniática de la perfección", resaltó que esa exigencia ha ayudado a que el equipo de "Sin más que decir" funcione mejor.