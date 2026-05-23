Pamela López llora al recordar por qué seguía con Christian Cueva: "¿Qué has logrado?"

Pamela López volvió a mostrarse vulnerable dentro de "La Granja VIP Perú". La influencer no pudo evitar quebrarse al hablar de la difícil situación que vive con Christian Cueva por la manutención de sus hijos y también recordó los momentos más duros de su relación.

Pamela López llora en "La Granja VIP" por sus hijos

Durante una conversación en el reality, Pamela López expresó su cansancio por los problemas que mantiene con Christian Cueva por sus hijos. La aún esposa del futbolista aseguró que le gustaría tener una mejor situación económica para no depender de él ni tener que reclamarle nada.

Entre lágrimas, Pamela confesó que muchas veces ha sentido ganas de dejar de pelear por la pensión y sacar adelante a sus pequeños sola. Su pareja, Paul Michael, estuvo cerca de ella y la consoló mientras contaba lo mucho que le ha costado superar esta etapa.

"Me dan ganas de mandar todo a la mier... y decirle 'quédate con toda tu pensión, con todo lo que tú quieres, con tus artimañas, con todas las cosas'. Y sacar adelante a mis hijos solos", expresó Pamela López.

Sus palabras dejaron ver que su mayor preocupación son sus hijos. Pamela aseguró que su deseo es tener la fuerza y los recursos para sostenerlos por su cuenta, sin tener que seguir enfrentando discusiones o procesos relacionados con el dinero.

La influencer también recordó que su relación con Cueva estuvo marcada por momentos dolorosos. Según contó, las infidelidades y los malos tratos la hicieron sufrir mucho, pero aun así no encontraba la fuerza para separarse.

Pamela recuerda por qué no podía separarse de Christian Cueva

Entre lágrimas, Pamela López confesó que muchas veces se miraba al espejo y se preguntaba por qué seguía en esa relación. La influencer contó que no solo sentía dolor, sino también miedo de empezar de cero.

"Miraba el espejo llorando en alguna crisis que me pasaba cuando me trataba mal y decía 'Pamela, ¿por qué no puedes dejarlo? ¿Qué te falta, Pamela? ¿Qué te falta para dejarlo?".

Luego, reveló los pensamientos que la frenaban y la hacían dudar. Pamela explicó que sentía que no tenía herramientas para salir adelante sola, pues había dedicado mucho tiempo al cuidado de sus hijos.

"Deja a ese hombre, ese hombre no te ama. Ese hombre no te va a valorar, no te va a respetar'. Y mi otro yo me respondía, decía, '¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo empiezas tu vida? ¿Qué tienes? ¿Qué has logrado? No has acabado tu carrera. No tienes talento, no sabes hacer nada más que cuidar a tus hijos, darle de mamar, cambiar para allá, limpiar'", manifestó entre lágrimas.

Sus declaraciones generaron varias reacciones en redes sociales. Algunos usuarios se solidarizaron con ella y aseguraron que muchas mujeres viven situaciones parecidas. Otros, en cambio, la criticaron por llorar a cada rato en "La Granja VIP".

"La estrategia más barata, dar pena al público", "Si no has vivido eso, no juzgues, no critiques, no opines", "Jamás podría incentivar el odio hacia una mujer que ha sufrido tanto", "Yo también viví eso, yo dejé de trabajar muchos años por cuidar de mi esposo e hijos y, cuando me quería separar, no sabía por dónde empezar, sentía que sin él no iba poder", comentaron usuarios en TikTok.

En conclusión, Pamela López se quebró al recordar los momentos más duros que vivió junto a Christian Cueva y cómo el miedo a empezar de cero la mantuvo por mucho tiempo en esa relación. La influencer confesó que hoy se siente agotada por la lucha por la manutención de sus hijos, pero también dejó claro que ellos son su mayor motivo para seguir adelante.