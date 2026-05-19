Onelia Molina es captada pasando la noche en la casa de Kevin Díaz antes del beso ¿Nació el amor?

En las últimas semanas, Onelia Molina y Kevin Díaz han sido relacionados de manera sentimental por su gran cercanía. Aunque ambos sorprendieron con un beso en TV, ahora han sido captados pasando la noche aparentemente juntos.

Onelia Molina se queda en casa de Kevin Díaz

El 11 de mayo de 2026, Onelia Molina fue captada por las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' estacionada fuera de su cada en Miraflores a las 10:20 p.m. mientras guardaba sus cosas en su camioneta. Unos minutos más tarde, la joven odontóloga ingresó a la cochera del edificio donde vive Kevin Díaz.

Los reporteros se quedaron todo la noche viendo si la joven salía de aquel lugar, pero eso no pasó hasta las 11:45 a.m. del martes 12 de mayo. Para verificar que efectivamente el chico reality vive en aquel lugar, los reporteros dejaron un regalo preguntando si habita ahí en recepción y lo confirmaron.

Magaly Medina opina

Tras las imágenes compartidas en su programa, Magaly Medina no dudó en opinar señalando que tras varias negaciones de la pareja de querer iniciar una relación amorosa, parece que ya estarían acercándose mucho más antes del dichoso beso que se dieron en el reality 'Esto es Guerra'.

"Ellos lo negaban, pero bien calladitos que se lo tenían que pasaban la noche juntos, seguramente ensayando el guion, practicando lo que iba ser este momento de actuación tan renombrada, ganadora de un Oscar. Hacían horas extras", comentó.

Así mismo, la 'urraca' comentó sobre cómo Onelia minimizó la reacción que tuvo Mario Irivarren por su beso con Kevin Díaz en el programa en vivo. Aunque la conductora apoya que la odontóloga olvide a su ex de manera rápida, señala que el chico venezolano solo sería el paño de lágrimas que la ayuda a superar.

"¿Qué le va interesar? si hace rato la está pasando bien con el chibolo (Kevin). Además, no es la primera vez que le jugó mal. Lo malo es que agarras cariño al paño de lágrimas, solo sirven para ayudarnos a salir y no duela demasiado esa separación. En ella está fluyendo bien el duelo", agregó la conductora de TV.

De esta manera, Onelia Molina estaría superando de manera muy rápida a su ex Mario Irivarren. Ya que después de negar que quiera iniciar una nueva relación, fue captada por las cámaras de Magaly Medina pasando la noche en la casa de su amigo Kevin Díaz.