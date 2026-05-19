Pancho Rodríguez y Rosángela Espinoza se besan en EEG y él sorprende con su reacción: "Me dio miedo"

Pancho Rodríguez y Rosángela Espinoza encendieron el set de "Esto es Guerra" con una escena inspirada en "Rebelde" que terminó en un inesperado beso en vivo. Aunque todo era parte de un reto de actuación, la tensión entre ambos, sus reclamos dentro del personaje y las curiosas reacciones después del beso hicieron que el momento no pase desapercibido.

Pancho Rodríguez y Rosángela Espinoza protagonizan beso en vivo

Pancho Rodríguez y Rosángela Espinoza protagonizaron uno de los momentos más comentados de "Esto es guerra". Ambos participaron en un reto de actuación inspirado en la novela "Rebelde" y terminaron la escena con un beso que sorprendió a todos en el set.

Durante la dinámica, Pancho Rodríguez y Rosángela Espinoza tuvieron que interpretar una escena cargada de reclamos, miradas intensas y mucha emoción. Ambos se metieron en sus personajes y siguieron el libreto frente a sus compañeros.

El chileno empezó con una frase dramática, tal como lo pedía la escena. Luego, Rosángela apareció en escena y respondió con fuerza. La discusión entre ambos fue subiendo de tono. Rosángela le reclamó por supuestamente buscar sus cosas, mientras Pancho intentaba responderle dentro de la actuación.

"No pude lograr lo que quería con Malucci, perdón, papá. Pero te juro que me voy a vengar, te lo juro que me voy a vengar, no voy a parar", dijo Pancho. "A ti te estaba buscando. ¿Qué te pasa?", expresó la popular "chica selfie".

Rosángela le reclamó por supuestamente buscar sus cosas, mientras Pancho intentaba responderle dentro de la actuación. Pancho siguió el papel y lanzó una frase fuerte dentro de la escena.

"¿Qué tienes tarado? ¿Oye qué te pasa? Dime qué te pasa dime, por qué me buscas, yo no quiero nada contigo", dijo Rosángela. "Hey, ¡bájale el ego! ¿Acaso tú crees que todos están detrás de ti? ¿Que eres la más linda? Eres hueca, eres convenida, hay millones de mujeres más lindas que tú", respondió.

Después de varios reclamos, llegó el momento más esperado. Pancho tomó a Rosángela de las muñecas y la besó, tal como indicaba la actuación. La chica reality se relajó y puso sus manos detrás de la cabeza del competidor. El beso dejó sorprendidos a los conductores y a varios de sus compañeros. Tras la escena, Rosángela no pudo evitar reírse

"¿Por qué me hacen esto? No abrió la boca", comentó Rosángela entre risas tras el beso con Pancho Rodríguez.

Finalmente, el jurado decidió darle el punto a Rosángela Espinoza, algo que no dejó muy contento a Pancho Rodríguez.

Pancho reacciona al beso con Rosángela

Luego del reto, Rosángela habló con "Más Espectáculos" y reconoció que no fue fácil hacer la escena con Pancho, pues aseguró que no se llevan tan bien. La guerrera también explicó que tuvo que cumplir con el reto por la competencia.

"No sabes lo complicado porque yo con Pancho no nos llevamos bien. O sea eso no es como que "ay no" y no es que no íbamos a llevar bien tampoco", señaló. "Tuve que hacerlo sí o sí. Ujum", agregó.

Por su parte, Pancho no quedó conforme con el resultado y aseguró que el jurado no fue justo. Además, dijo que Rosángela se habría equivocado en la escena y que eso lo perjudicó. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su comentario sobre el beso.

"Rosángela se equivocó en todo. Todo lo improvisó y me dejó sin texto a mí... (¿Y el beso?) A ver sentía que estaba que estaba besando al exorcismo Emily Rose con todo el pelo acá (en la cara). ¡Qué miedo! Me dio miedo, en serio", señaló Pancho.

En conclusión, Pancho Rodríguez y Rosángela Espinoza protagonizaron un momento que encendió "Esto es Guerra" y rápidamente generó comentarios entre sus compañeros y seguidores. Aunque el beso fue parte de un reto de actuación inspirado en "Rebelde", las reacciones de ambos después de la escena dejaron más de una broma en el aire.