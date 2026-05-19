Natalie Vértiz fue convocada para casting de Victoria's Secret: "¡Está pasando!"

La modelo y exreina de belleza Natalie Vértiz atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su carrera internacional. La empresaria sorprendió a sus seguidores al revelar que fue convocada a un casting presencial para participar en el prestigioso Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Natalie Vértiz revela que fue invitada al casting de Victoria's Secret

A través de sus redes sociales, Natalie Vértiz compartió su emoción al mostrar el correo electrónico que recibió por parte de Victoria's Secret, donde la marca de lencería le confirmó su invitación a una audición presencial para el desfile de 2026.

"Hola Natalie, ¡felicidades! (...) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show 2026", se lee en el mensaje que la modelo publicó en sus historias y videos.

La conductora acompañó el material audiovisual con una breve pero emotiva frase que reflejó la magnitud del momento que vive profesionalmente.

"¡Está pasando!", escribió Natalie Vértiz, dejando ver la emoción que siente por esta oportunidad.

Desde hace años, la exMiss Perú había manifestado públicamente uno de sus grandes sueños dentro de la industria: convertirse en una de las modelos que desfilen como "ángeles" de Victoria's Secret, una meta que ahora parece estar más cerca de concretarse.

Cabe recordar que en 2025 Natalie ya había tenido un importante acercamiento con la reconocida firma internacional tras asistir como invitada especial a un evento en Nueva York. En ese momento, compartió imágenes desde la zona de maquillaje y preparación, experiencia que reforzó sus aspiraciones en la pasarela internacional.

La noticia también fue celebrada por seguidores y figuras del espectáculo peruano, quienes destacaron el crecimiento profesional de Natalie Vértiz y el impacto que tendría verla representar al Perú en uno de los desfiles más importantes del mundo de la moda.

Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria's Secret.

Yaco Eskenazi reacciona emocionado al logro de Natalie Vértiz

Uno de los primeros en pronunciarse sobre esta importante oportunidad fue Yaco Eskenazi, esposo de Natalie Vértiz, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a la madre de sus hijos.

El exchico reality no ocultó el orgullo que siente por el esfuerzo y perseverancia de la modelo, destacando el trabajo constante que ha realizado para alcanzar sus metas profesionales.

"Eres increíble y luchas por tus sueños sin descanso. Te amo y para los EV ya eres un angelito, mai lo", escribió Yaco Eskenazi en Instagram.

El mensaje rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes destacaron el apoyo que ambos se brindan públicamente en sus respectivos proyectos profesionales y personales.

Además, muchos usuarios señalaron que Natalie Vértiz cuenta con la experiencia y preparación necesarias para formar parte de un desfile de la magnitud de Victoria's Secret, considerando su trayectoria en pasarelas, campañas publicitarias y eventos internacionales.

La posible participación de la peruana en el show internacional también representa una oportunidad importante para la visibilidad de modelos latinoamericanas en una de las plataformas más influyentes de la moda global.

La reacción de Yaco Eskenazi por casting de Natalie Vértiz para Victoria's Secret.

En conclusión, Natalie Vértiz dio un importante paso en su carrera tras ser convocada al casting presencial del Victoria's Secret Fashion Show 2026, acercándose a uno de sus mayores sueños profesionales. El apoyo de Yaco Eskenazi y la expectativa reflejan la ilusión por verla triunfar en una de las pasarelas más prestigiosas de la moda internacional.